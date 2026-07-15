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Mundial 2026

A qué hora juega Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

El Mundial 2026 define a su segundo finalista, Argentina e Inglaterra se encuentran en un duelo que promete ser vibrante.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Argentina e Inglaterra se miden en la otra semifinal del Mundial 2026.
© Getty ImagesArgentina e Inglaterra se miden en la otra semifinal del Mundial 2026.

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio por la segunda semifinal del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Atlanta Stadium y definirá al rival de España en la gran final.

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La Roja consiguió el primer boleto al partido decisivo después de derrotar 2-0 a Francia, con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

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Argentina vs. Inglaterra: horario de la semifinal en Centroamérica

  • 1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 2:00 p.m. de Panamá.

El duelo comenzará a las 3:00 p.m. del Este de Estados Unidos.

Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO en Centroamérica

  • Costa Rica: FOX, FOX+, Teletica y TDMAX.
  • El Salvador: Tigo Sports, FOX y Canal 4.
  • Guatemala: Tigo Sports, FOX y Canal 11.
  • Honduras: Tigo Sports, FOX y Telecadena 7/4.
  • Nicaragua: Tigo Sports.
  • Panamá: Tigo Sports, FOX, RPC, TVN, Telemetro y TVMAX.

Cómo llegan Argentina e Inglaterra

Argentina ganó sus seis partidos y viene de eliminar 3-1 a Suiza después del tiempo suplementario. La selección de Lionel Scaloni busca disputar su segunda final consecutiva y defender el título conquistado en Qatar 2022.

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Inglaterra permanece invicta, con cinco victorias y un empate. En los cuartos de final remontó ante Noruega y ganó 2-1 en la prórroga gracias a un doblete de Jude Bellingham.

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España espera en la final

El ganador de Argentina–Inglaterra enfrentará a España el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium.

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El seleccionado derrotado deberá jugar contra Francia por el tercer puesto, el sábado 18 de julio en el Miami Stadium.

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