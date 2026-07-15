A qué hora juega Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio por la segunda semifinal del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Atlanta Stadium y definirá al rival de España en la gran final.
La Roja consiguió el primer boleto al partido decisivo después de derrotar 2-0 a Francia, con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.
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Argentina vs. Inglaterra: horario de la semifinal en Centroamérica
- 1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 2:00 p.m. de Panamá.
El duelo comenzará a las 3:00 p.m. del Este de Estados Unidos.
Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO en Centroamérica
- Costa Rica: FOX, FOX+, Teletica y TDMAX.
- El Salvador: Tigo Sports, FOX y Canal 4.
- Guatemala: Tigo Sports, FOX y Canal 11.
- Honduras: Tigo Sports, FOX y Telecadena 7/4.
- Nicaragua: Tigo Sports.
- Panamá: Tigo Sports, FOX, RPC, TVN, Telemetro y TVMAX.
Cómo llegan Argentina e Inglaterra
Argentina ganó sus seis partidos y viene de eliminar 3-1 a Suiza después del tiempo suplementario. La selección de Lionel Scaloni busca disputar su segunda final consecutiva y defender el título conquistado en Qatar 2022.
Inglaterra permanece invicta, con cinco victorias y un empate. En los cuartos de final remontó ante Noruega y ganó 2-1 en la prórroga gracias a un doblete de Jude Bellingham.
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España espera en la final
El ganador de Argentina–Inglaterra enfrentará a España el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium.
El seleccionado derrotado deberá jugar contra Francia por el tercer puesto, el sábado 18 de julio en el Miami Stadium.