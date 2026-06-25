Países Bajos ya tiene rival confirmado para los 16vos del Mundial 2026: día, horario, sede y cómo llegan al cruce.

Países Bajos cerró el Grupo F como líder y ya tiene rival confirmado para los 16vos de final del Mundial 2026: enfrentará a Marruecos en un cruce de eliminación directa que promete muchísimo.

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El equipo de Ronald Koeman venció a Túnez en el cierre de la zona y terminó arriba de Japón, Suecia y el débil seleccionado del norte de África. Con ese resultado, Países Bajos se quedó con el cruce reservado para el ganador del Grupo F.

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¿Cómo llega el rival de Países Bajos?

El próximo rival de La Oranje será Marruecos, que terminó segundo en el Grupo C con siete puntos, los mismos que la Brasil de Carlo Ancelotti, pero con peor diferencia de gol.

Los Leones del Atlas hicieron una fase de grupos muy sólida: empataron 1-1 con la Verdeamarela en el debut, le ganaron 1-0 a Escocia y cerraron con un triunfo 4-2 ante Haití.

Ismael Saibari anotó la mitad de los goles de Marrueccos en la fase de grupos (Getty Images).

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Para el cuerpo técnico de Koeman, el nombre a seguir es Ismael Saibari. Marcó ante Brasil y Escocia, volvió a aparecer contra Haití y fue uno de los nombres más regulares del equipo en la fase de grupos. Marruecos también tuvo peso por los costados con Hakimi, que fue clave en el triunfo ante los caribeños.

Cuándo y a qué horase juega Países Bajos vs. Marruecos

Países Bajos vs. Marruecos se jugará el lunes 29 de junio por los 16vos del Mundial 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas de Centroamérica (para Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica). En Panamá será a las 20:00 horas.

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Al tratarse de un cruce de eliminación directa, si el partido termina empatado en los 90 minutos, habrá tiempo extra y, si la igualdad se mantiene, penales.

Dónde se juega Países Bajos vs. Marruecos

La ciudad de Monterrey espera por Países Bajos y Marruecos (Getty Images).

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El partido entre Países Bajos y Marruecos se disputará en el Estadio BBVA, ubicado en Guadalupe, Nuevo León, México. El recinto cuenta con capacidad para albergar a 53.529 espectadores y es la casa de los Rayados de Monterrey en la Liga MX.