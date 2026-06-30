El portero de Suecia pasó de ser suplente en el arranque del torneo a ganarse el arco antes del cruce eliminatorio ante Francia.

Suecia se enfrenta este martes a Francia en un partido durísimo por los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo nórdico llega al primer cruce eliminatorio con una prueba que preferiría haber evitado: delante tendrá a una de las selecciones más poderosas del torneo, con un ataque confirmado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué.

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El arquero en el que confía el técnico Graham Potter para este compromiso es Jacob Widell Zetterström, quien arrancó el certamen como suplente, pero recibió una oportunidad ante Japón luego de que su contendiente al puesto, Kristoffer Nordfeldt, encajara cinco goles en la segunda fecha ante Países Bajos. Zetterström demostró estar a la altura ante los nipones y así se adueñó de la titularidadpara el primer mano a mano de Suecia en el Mundial.

El XI de Graham Potter para enfrentar a Francia (Seleccción Suecia).

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¿Quién es Jacob Widell Zetterström? La historia del arquero erudito

Jacob Mikael Widell Zetterström nació el 11 de julio de 1998 en Estocolmo, capital de Suecia. Mide 1,97 metros y actualmente pertenece al Derby County, club de la segunda división de Inglaterra donde tiene contrato hasta junio de 2027.

Su formación comenzó en el Djurgårdens IF de su país natal, donde estuvo entre 2006 y 2014, antes de pasar por IFK Lidingö. En ese club tuvo sus primeros partidos como profesional y luego regresó al equipo de Estocolmo, donde terminó de consolidarse.

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Zetterström está ante la oportunidad de su carrera (Getty Images).

Con Djurgårdens, el portero fue campeón de la Allsvenskan en 2019 y, años más tarde, dio el salto al fútbol de Inglaterra después de convertirse en internacional absoluto con Suecia.

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Fuera de la cancha, Zetterström tiene un perfil poco común para el mundo del fútbol. Es un lector constante y contó que sus compañeros suelen sorprenderse cuando lo ven sacar libros gruesos en el autobús del equipo. Además, estudió Medicina y también pasó por la Escuela de Economía de Estocolmo, una de las instituciones académicas más prestigiosas de su país.

El año en que pensó en dejar el fútbol

En 2020, con 21 años, Zetterström sufrió dos conmociones cerebrales al disputar balones divididos y llegó a plantearse abandonar el sueño de ser futbolista profesional. Incluso se tomó un año sabático, volviendo a jugar en marzo de 2021.

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A partir de ese regreso, su carrera empezó a crecer en Djurgården hasta llamar la atención del Derby County. En Inglaterra se transformó en una pieza importante para un equipo que compite con el objetivo de acercarse nuevamente a la Premier League.

Graham Potter confió en Zetterström para hacerle frente a Les Bleus (Getty Images).

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Ante Francia, Zetterström tendrá el examen más exigente de su carrera internacional. Del otro lado estarán Mbappé, Dembélé y compañía, en un partido que tiene a Les Bleus como claros candidatos a seguir avanzando. Salvo que el portero nórdico tenga esa noche consagratoria capaz de transformar un partido marcado por el favoritismo francés en una de las grandes sorpresas del Mundial.