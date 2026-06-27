Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones del Grupo K tras el empate de Portugal y el triunfo de Congo

Portugal empató con Colombia, Congo venció a Uzbekistán y el Grupo K del Mundial 2026 quedó definido de cara a los 16avos de final.

El Grupo K del Mundial 2026 terminó de definirse este sábado: Portugal igualó 0-0 ante Colombia, mientras que República Democrática del Congo consiguió un triunfo ante Uzbekistán para cerrar su participación en la fase de grupos.

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Con estos resultados, Colombia terminó como líder de la zona con 7 puntos, mientras que Portugal quedó en el segundo lugar con 5 unidades. De esta manera, ambos avanzan de forma directa a la siguiente ronda. El seleccionado sudamericano lo hace como primero del Grupo K, mientras que el equipo de Roberto Martínez deberá afrontar un cruce exigente en los 16avos de final tras finalizar segundo.

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Por su parte, a Congo le alcanzó su victoria por 3-1 para clasificar a dieciseisavos como uno de los mejores terceros del torneo.

Así se cerró el Grupo K del Mundial 2026

La llave de 16avos de final