Cómo llegó España a la final del Mundial 2026: todos sus partidos y resultados

España tuvo un inició apagado, pero cada partido vino subiendo hasta llegar al final del Mundial 2026 ante Argentina.

España llegó a la final del Mundial 2026 después de completar un recorrido casi perfecto. La selección dirigida por Luis de la Fuente ganó seis partidos, empató uno, convirtió 13 goles y recibió solamente uno antes de enfrentar a Argentina por el título.

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La Roja comenzó el torneo con un inesperado empate frente a Cabo Verde, pero luego consiguió seis victorias consecutivas. Su principal fortaleza fue la defensa: mantuvo el arco invicto en seis de sus siete presentaciones y Bélgica fue la única selección que consiguió marcarle.

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España 0-0 Cabo Verde: sorpresa en el comienzo del Mundial

España comenzó su participación en el Grupo H con un inesperado empate ante Cabo Verde.

El seleccionado europeo dominó ampliamente la posesión, realizó 27 remates y llegó en numerosas oportunidades al área rival. Sin embargo, no consiguió superar al arquero Vozinha, una de las figuras de la primera jornada.

Cabo Verde resistió durante todo el encuentro y obtuvo un resultado histórico en su debut mundialista. Para España, el empate representó el único partido del torneo en el que no logró convertir.

España 4-0 Arabia Saudita: Yamal y Oyarzabal encabezaron la goleada

La Roja respondió inmediatamente después del empate inicial.

Lamine Yamal abrió el marcador a los diez minutos. Mikel Oyarzabal convirtió dos goles en un breve período y dejó el encuentro prácticamente resuelto antes del descanso.

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El cuarto tanto llegó durante el segundo tiempo mediante un gol en contra de Hassan Tambakti, después de un rechazo del arquero Mohammed Al-Owais.

España controló por completo el partido y Luis de la Fuente decidió sustituir a Yamal y Oyarzabal durante el descanso para administrar sus esfuerzos. La goleada colocó a La Roja en el primer puesto del Grupo H.

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Uruguay 0-1 España: Baena aseguró el primer puesto

España cerró la fase de grupos con una victoria ajustada frente a Uruguay.

Álex Baena marcó el único gol a los 42 minutos, después de aprovechar un error del arquero Fernando Muslera. A partir de la ventaja, La Roja controló el ritmo mediante la posesión y redujo las oportunidades del equipo dirigido por Marcelo Bielsa.

Uruguay terminó el encuentro con diez futbolistas y quedó eliminado. España, en cambio, finalizó primera del Grupo H con siete puntos y sin haber recibido goles.

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Resultados de España en la fase de grupos

España 0-0 Cabo Verde.

España 4-0 Arabia Saudita.

Uruguay 0-1 España.

La Roja terminó primera con dos victorias, un empate, cinco goles a favor y ninguno en contra.

España 3-0 Austria: Oyarzabal volvió a ser decisivo

España enfrentó a Austria en los dieciseisavos de final y consiguió una victoria clara.

Mikel Oyarzabal abrió el marcador a los 36 minutos. Austria intentó mantenerse dentro del partido, pero Pedro Porro amplió la diferencia durante el segundo tiempo.

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Oyarzabal volvió a convertir a los 89 minutos y completó el 3-0. El delantero alcanzó los cuatro tantos en el torneo y se consolidó como la principal referencia ofensiva del equipo.

La Roja mantuvo nuevamente el arco invicto y avanzó a los octavos de final sin atravesar grandes dificultades.

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Portugal 0-1 España: Merino decidió el clásico en el final

El enfrentamiento contra Portugal fue uno de los partidos más cerrados del recorrido español.

Ambas selecciones tomaron precauciones y el marcador permaneció igualado durante prácticamente todo el encuentro. España tuvo mayor control de la pelota, pero no conseguía transformar esa superioridad en oportunidades claras.

Cuando comenzaba el tiempo agregado, Ferran Torres encontró a Mikel Merino y el mediocampista convirtió el 1-0. El gol en el minuto 90+1 eliminó a Portugal y clasificó a España para los cuartos de final.

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Fue el primer tanto de Merino en el torneo y el comienzo de una serie de apariciones decisivas desde el banco de suplentes.

España 2-1 Bélgica: otro gol agónico de Mikel Merino

Bélgica fue la única selección que consiguió marcarle a España antes de la final.

Fabián Ruiz abrió el marcador a los 30 minutos, pero Charles De Ketelaere consiguió el empate para el equipo belga. El 1-1 se mantuvo durante buena parte del segundo tiempo y el partido parecía encaminado hacia la prórroga.

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Mikel Merino volvió a ingresar desde el banco y apareció a los 88 minutos. El mediocampista aprovechó un rechazo corto del arquero Senne Lammens y convirtió el 2-1 definitivo.

Por segundo encuentro consecutivo, Merino marcó durante los minutos finales y permitió que España avanzara de ronda.

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Francia 0-2 España: actuación dominante para llegar a la final

España consiguió una de sus mejores actuaciones del torneo en la semifinal contra Francia.

La Roja controló el mediocampo, limitó la influencia de Kylian Mbappé y encontró rápidamente la ventaja. Mikel Oyarzabal convirtió de penal a los 22 minutos, después de una infracción de Lucas Digne sobre Lamine Yamal.

Pedro Porro amplió la diferencia a los 58 minutos tras una combinación con Dani Olmo. España administró posteriormente el resultado y no permitió que Francia reaccionara.

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El 2-0 clasificó a La Roja para la segunda final mundialista de su historia y la primera desde su consagración en Sudáfrica 2010. Porro fue elegido como la figura del encuentro.

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Partidos de España en la fase eliminatoria

España 3-0 Austria, dieciseisavos de final.

Portugal 0-1 España, octavos de final.

España 2-1 Bélgica, cuartos de final.

Francia 0-2 España, semifinal.

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España ganó sus cuatro partidos eliminatorios durante los 90 minutos. No necesitó disputar prórrogas ni tandas de penales y solamente recibió un gol durante todo su recorrido hacia la final.

Los números de España antes de la final del Mundial 2026

Partidos disputados: 7.

Victorias: 6.

Empates: 1.

Derrotas: 0.

Goles a favor: 13.

Goles en contra: 1.

Vallas invictas: 6.

Partidos con prórroga: 0.

Máximo goleador: Mikel Oyarzabal, con 5 tantos.

Pedro Porro: 2 goles.

Mikel Merino: 2 goles.

Lamine Yamal: 1 gol.

Álex Baena: 1 gol.

Fabián Ruiz: 1 gol.

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Oyarzabal es el principal goleador español, pero el recorrido también refleja el carácter colectivo del equipo. Seis futbolistas españoles diferentes convirtieron, mientras que laterales, mediocampistas y suplentes aportaron goles decisivos.

España llega a la final como el equipo con la mejor defensa del torneo. Recibió únicamente el tanto de De Ketelaere en los cuartos de final y mantuvo su arco invicto frente a Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay, Austria, Portugal y Francia.