Cómo llegó Argentina a la final del Mundial 2026: todos sus partidos y resultados

Argentina viene de sufrir mucho antes de llegar a la fina de la Copa del Mundo 2026. Ahora le toca enfrentar a España.

Argentina llegó a la final del Mundial 2026 con un recorrido perfecto. La selección de Lionel Scaloni ganó los siete partidos que disputó, convirtió 19 goles y eliminó 2-1 a Inglaterra en la semifinal para clasificarse por segunda edición consecutiva al encuentro por el título.

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La Albiceleste comenzó el torneo con tres triunfos en la fase de grupos y luego atravesó cruces mucho más exigentes. Necesitó dos prórrogas, remontó resultados adversos ante Egipto e Inglaterra y volvió a apoyarse en Lionel Messi, su máximo goleador y principal asistidor, para alcanzar la séptima final mundialista de su historia.

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Argentina 3-0 Argelia: debut demoledor al ritmo de Messi

La vigente campeona tuvo un estreno contundente. Lionel Messi convirtió los tres goles ante Argelia y permitió que Argentina comenzara su participación en el Grupo J con una victoria clara.

El capitán abrió el marcador durante la primera mitad y completó su triplete en el complemento. Con esos tres tantos alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó en ese momento el récord histórico del alemán Miroslav Klose.

Argentina controló el encuentro, mantuvo su arco invicto y confirmó desde la primera jornada su condición de candidata al título.

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Argentina 2-0 Austria: Messi superó el récord de Klose

La Albiceleste consiguió su segunda victoria consecutiva y volvió a mantener el arco invicto.

Messi falló un penal en el comienzo del partido, pero luego convirtió los dos goles argentinos. El segundo llegó en el minuto 90+5 y le permitió superar definitivamente los 16 tantos de Miroslav Klose.

Con cinco goles en las primeras dos jornadas, el capitán se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales. El triunfo también le permitió a Argentina asegurar anticipadamente su clasificación para la fase eliminatoria.

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Jordania 1-3 Argentina: puntaje perfecto en el Grupo J

Scaloni realizó algunas modificaciones para el último encuentro de la fase de grupos, pero Argentina volvió a imponerse.

Giovani Lo Celso abrió el marcador mediante un tiro libre y Lautaro Martínez amplió la ventaja de penal. Jordania descontó durante el segundo tiempo con un gol de Musa Al-Taamari.

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Messi ingresó desde el banco y estableció el 3-1 definitivo con otro tiro libre. Argentina terminó primera del Grupo J con nueve puntos, ocho goles a favor y solamente uno en contra.

Resultados de Argentina en la fase de grupos

Argentina 3-0 Argelia.

3-0 Argelia. Argentina 2-0 Austria.

Jordania 1-3 Argentina.

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La Albiceleste fue una de las selecciones que completó la primera ronda con puntaje perfecto.

Argentina 3-2 Cabo Verde: Romero evitó los penales en la prórroga

El primer partido de eliminación directa marcó un cambio importante respecto de la fase de grupos.

Messi adelantó a Argentina a los 28 minutos, pero Deroy Duarte consiguió el empate para Cabo Verde y obligó a disputar el tiempo suplementario.

Lisandro Martínez volvió a poner en ventaja al equipo de Scaloni durante la prórroga. Sin embargo, Sidny Lopes Cabral convirtió el 2-2 y dejó el encuentro encaminado hacia una definición por penales.

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Cuando quedaba muy poco tiempo, Messi ejecutó un córner y Cristian Romero apareció de cabeza para marcar el 3-2 definitivo. Argentina sufrió más de lo esperado, pero avanzó a los octavos de final.

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Argentina 3-2 Egipto: remontada con tres goles en el final

Argentina estuvo cerca de quedar eliminada en los octavos de final.

Egipto se puso 2-0 gracias a los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zizo. La situación se complicó todavía más cuando Messi desperdició un penal y el equipo no encontraba espacios para atacar.

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La remontada comenzó a los 79 minutos con un cabezazo de Cristian Romero. Cuatro minutos después, Messi recibió fuera del área y convirtió el empate con un potente remate.

En el tiempo agregado, Enzo Fernández apareció dentro del área y marcó de cabeza el 3-2. Argentina convirtió tres goles en el tramo final y protagonizó una de las remontadas más destacadas del torneo.

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Argentina 3-1 Suiza: Julián Álvarez y Lautaro Martínez resolvieron en la prórroga

Argentina comenzó mejor los cuartos de final y abrió el marcador a los diez minutos.

Alexis Mac Allister conectó de cabeza un córner ejecutado por Messi y estableció el 1-0. Suiza reaccionó durante el complemento y empató mediante Dan Ndoye.

La igualdad se mantuvo hasta el final de los 90 minutos, pese a que el seleccionado europeo quedó con diez futbolistas por la expulsión de Breel Embolo.

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Julián Álvarez rompió el empate a los 112 minutos con un remate desde fuera del área. Lautaro Martínez apareció poco después y convirtió el 3-1 definitivo que clasificó a Argentina para las semifinales.

Inglaterra 1-2 Argentina: reacción histórica para llegar a la final

La semifinal disputada en el Atlanta Stadium tuvo un desarrollo cerrado durante gran parte del encuentro.

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Después de una primera mitad sin goles, Anthony Gordon aprovechó una desatención defensiva y adelantó a Inglaterra a los 55 minutos. El equipo de Thomas Tuchel consiguió proteger la ventaja hasta el tramo final y Jordan Pickford evitó el empate en varias oportunidades.

Argentina reaccionó a los 85 minutos. Enzo Fernández recibió una asistencia de Messi y marcó el 1-1 mediante un potente remate desde fuera del área.

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Cuando el encuentro parecía encaminado hacia la prórroga, Messi volvió a aparecer. El capitán envió el centro y Lautaro Martínez convirtió de cabeza el 2-1 en el minuto 90+2.

La remontada clasificó a la Albiceleste para su segunda final consecutiva y la séptima de su historia.

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Partidos de Argentina en la fase eliminatoria

Argentina 3-2 Cabo Verde, dieciseisavos de final después de la prórroga.

Argentina 3-2 Egipto, octavos de final.

Argentina 3-1 Suiza, cuartos de final después de la prórroga.

Inglaterra 1-2 Argentina, semifinal.

Argentina ganó sus cuatro cruces, aunque no consiguió mantener el arco invicto en ninguno. Dos de ellos necesitaron tiempo suplementario, mientras que ante Egipto e Inglaterra debió remontar durante los minutos finales.

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Los números de Argentina antes de la final del Mundial 2026

Partidos disputados: 7.

Victorias: 7.

Empates: 0.

Derrotas: 0.

Goles a favor: 19.

Goles en contra: 7.

Vallas invictas: 2.

Partidos con prórroga: 2.

Máximo goleador: Lionel Messi, con 8 tantos.

Segundo máximo goleador: Lautaro Martínez, con 3.

Principal asistidor: Lionel Messi, con 4 asistencias.

Argentina es la selección más goleadora del Mundial y la única de las dos finalistas que ganó todos sus partidos. Messi participó directamente en 12 de los 19 tantos argentinos.