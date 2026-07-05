Cuál es el ranking FIFA de Noruega y cuántos puestos la separan de Brasil en el Mundial 2026

Brasil se enfreta a Noruega en llos octavos de final del Mundial 2026 con una diferencia muy marcada en el ranking de FIFA.

Noruega llega al partido contra Brasil por los octavos de final del Mundial 2026 por debajo de su rival en el ranking FIFA, aunque con una campaña que la volvió a poner en el mapa grande del fútbol mundial.

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En la actualización previa al Mundial, Noruega aparece en el puesto 31, mientras que Brasil ocupa el lugar 6. Es decir, entre ambas selecciones hay 25 puestos de diferencia, con ventaja para la Verdeamarela.

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El partido se jugará este domingo 5 de julio en el New York/New Jersey Stadium, nombre FIFA del MetLife Stadium. Para Noruega, será la oportunidad de dar un golpe enorme; para Brasil, una prueba de jerarquía en su camino hacia el hexacampeonato.

Cuál es el ranking FIFA de Noruega

Noruega ocupa el puesto 31 del ranking FIFA, una ubicación que la deja lejos de Brasil, pero dentro de un grupo competitivo del fútbol europeo.

Su presencia en esta instancia ya tiene un valor especial. Noruega volvió a disputar una Copa del Mundo después de 28 años y no se conformó con participar: ganó dos partidos en fase de grupos, avanzó como segunda del Grupo I y luego eliminó a Costa de Marfil en los 16avos.

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El equipo encontró una identidad clara. Tiene potencia física, orden, transiciones rápidas y una dupla de enorme nivel con Erling Haaland y Martin Odegaard. Ese contexto hace que el ranking no cuente toda la historia.

Cuál es el ranking FIFA de Brasil

Brasil está en el puesto 6 del ranking FIFA, 25 lugares por encima de Noruega.

La posición refleja el peso de una selección que llegó al Mundial como candidata, con Carlo Ancelotti en el banco y una generación de futbolistas de primer nivel. Aunque no aparece en el primer puesto del ranking, sigue siendo una de las selecciones con mayor jerarquía del torneo.

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En la fase de grupos, Brasil terminó primera del Grupo C con 7 puntos. Luego venció a Japón en los 16avos, aunque con más sufrimiento del esperado. Esa combinación de calidad y exigencia marca el contexto del partido ante Noruega.

Cómo llegaron Noruega y Brasil al cruce

Noruega fue segunda del Grupo I y luego eliminó a Costa de Marfil en los 16avos.

Sus resultados en el torneo fueron:

Irak 1-4 Noruega

Noruega 3-2 Senegal

Noruega 1-4 Francia

Costa de Marfil 1-2 Noruega

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Brasil terminó primera del Grupo C y luego eliminó a Japón.

Sus resultados en el torneo fueron:

Brasil 1-1 Marruecos

Brasil 3-0 Haití

Escocia 0-3 Brasil

Brasil 2-1 Japón

Noruega quiere que el ranking no limite su sueño

La diferencia de 25 puestos favorece a Brasil, pero Noruega llega con argumentos reales para competir.

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El equipo europeo tiene a uno de los delanteros más determinantes del mundo, un mediocampista de elite como Odegaard y una estructura que ya demostró capacidad para ganar partidos ajustados.

Además, la victoria ante Costa de Marfil reforzó su confianza. Noruega no necesitó dominar durante todo el partido para avanzar: supo resistir, golpear en el momento justo y cerrar una clasificación histórica.

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Brasil busca imponer su jerarquía

Brasil llega mejor ubicado en el ranking, con más historia y con una plantilla de mayor profundidad.

La Verdeamarela tiene recursos en todas las líneas, desequilibrio por bandas y futbolistas capaces de resolver un partido con una acción individual. Sin embargo, ante Noruega deberá tener cuidado: Haaland puede convertir cualquier error en una ocasión de gol.

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El ranking favorece a Brasil, pero el partido se resolverá dentro del campo. En 90 minutos, en tiempo extra o en una definición por penales, la Verdeamarela deberá confirmar su condición de favorita.

Datos de Noruega vs. Brasil

Partido: Noruega vs. Brasil.

Noruega vs. Brasil. Instancia: Octavos de final.

Octavos de final. Fecha: domingo 5 de julio.

domingo 5 de julio. Estadio: New York/New Jersey Stadium / MetLife Stadium.

New York/New Jersey Stadium / MetLife Stadium. Ranking FIFA de Noruega: 31º.

31º. Ranking FIFA de Brasil: 6º.

6º. Diferencia: 25 puestos a favor de Brasil.

25 puestos a favor de Brasil. Contexto: Noruega eliminó a Costa de Marfil; Brasil eliminó a Japón.

Noruega eliminó a Costa de Marfil; Brasil eliminó a Japón. Premio: el ganador avanza a cuartos de final y enfrentará al vencedor de México vs. Inglaterra.