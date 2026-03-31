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Repechaje Mundial 2026

Bolivia vs. Irak EN VIVO: minuto a minuto de la final del repechaje por el último boleto al Mundial 2026

Siga por acá todo lo que sucede en el partido de Bolivia vs. Irak por el repechaje al Mundial 2026. ¿Cuál será la última selección clasificada?

¿A qué hora juegan Bolivia vs. Irak?

El pitazo inicial de la repesca está programado para las 9:00 p.m. de Centroamérica (10:00 de Panamá, Perú y ET de Estados Unidos).

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¡Bienvenidos al minuto a minuto de Bolivia vs. Irak!

Este partido por la repesca decidirá cuál es el último país en clasificar al Mundial 2026. Y en FCA seguiremos todas las incidencias.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Bolivia vs. Irak EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido.
© GettyBolivia vs. Irak EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido.

Este martes 31 de marzo, los ojos del mundo del fútbol estarán puestos en el duelo que la Selección de Bolivia sostendrá contra su similar de Irak en el Estadio BBVA de Monterrey, México, por la final del repechaje intercontinental al Mundial 2026.

De aquí saldrá el último de los 48 países clasificados a la cita máxima, luego de que la RD Congo venciera por la mínima a Jamaica y en la repesca de Europa, tanto Suecia como Turquía, República Checa y Bosnia-Herzegovina se hicieran con sus respectivos boletos.

El ganador del encuentro quedará sembrado en el difícil Grupo I, integrado por Francia, Noruega y Senegal. Para los bolivianos, implicaría una hazaña: la última vez que asistieron a una Copa del Mundo fue en 1994. Pero lo sería aún más para los iraquíes, que clasificaron por única y última vez en 1986.

La Verde viene de dar otra muestra de carácter al remontarle 2-1 en la semifinal a Surinam —el verdugo de Guatemala y El Salvador en las eliminatorias—, con los goles de Mosiés Paniagua (72′) y Miguel Terceros (79′). En el caso de los Leones de Mesopotamia, accedieron a esta fase por su ubicación en el ranking FIFA.

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