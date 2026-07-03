Australia apostó por la experiencia de Mathew Ryan en el momento más caliente ante Egipto, pero el tiro le salió por la culata.

Australia sorprendió en el cierre del partido ante Egipto por los dieciseisavos de final el Mundial 2026 al realizar un cambio de arquero justo antes de la tanda de penales.

Publicidad

Patrick Beach, que había sido titular durante el encuentro, dejó su lugar para el ingreso de Mathew Ryan, uno de los grandes referentes históricos de los Socceroos.

ver también Australia 1-1 Egipto EN VIVO: se define en los penales – Minuto a minuto del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

La decisión de Tony Popovic fue la de apostar por la experiencia de Ryan en una definición límite. El arquero de 34 años, capitán de Australia durante buena parte de los últimos ciclos, cuenta con una extensa trayectoria internacional y ya disputó varios torneos grandes con su selección.

¿Quién es Mathew Ryan?

Ryan nació el 8 de abril de 1992 en Plumpton, Nueva Gales del Sur, y es uno de los arqueros más importantes de la historia reciente de Australia. Hizo inferiores en Blacktown City, debutó como profesional en su país y luego dio el salto a Europa, donde pasó por clubes como Club Brugge, Valencia, Genk, Brighton, Arsenal, Real Sociedad, Copenhague, AZ Alkmaar, Roma, Lens y Levante.

ver también Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde que casi lleva el nombre de un ídolo de Argentina y ahora enfrenta a Messi en el Mundial 2026

Con la selección australiana debutó en 2012 y disputó los Mundiales de 2014, 2018 y 2022, además de varias Copas Asiáticas. Aunque en este Mundial perdió el lugar como titular ante Patrick Beach, sigue siendo una figura de enorme peso dentro del vestuario. Por eso, su ingreso exclusivamente para la tanda ante Egipto fue una apuesta directa a su recorrido, liderazgo y experiencia en partidos de máxima tensión.

Publicidad

El tiro salió por la culata

La jugada no le salió a Australia. Popovic sacó a Beach y mandó a Ryan justo antes de los penales para intentar cambiar la historia desde la experiencia, pero Egipto pateó con mucha seguridad y terminó llevándose la serie.

ver también Qué pasa si Cabo Verde gana, empata o pierde contra Argentina por los 16avos de final del Mundial 2026

Ryan tampoco estuvo cerca de sostener a los Socceroos. En los remates egipcios casi siempre quedó vencido antes de tiempo, eligió mal o no llegó a incomodar al pateador. Entró para ser el héroe de la tanda, pero no pudo tocar ninguna pelota y Australia se fue eliminada.