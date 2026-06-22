Angustia en Panamá: Thomas Christiansen tomó una decisión con Adalberto Carrasquilla para el partido contra Inglaterra

El seleccionador de Panamá confirmó que "Coco" Carrasquilla retrocedió en su recuperación y no reaparecerá ante Croacia en la segunda fecha del Mundial 2026.

Panamá sufrió otro duro revés este lunes, cuando el seleccionador Thomas Christiansen confirmó en rueda de prensa que Adalberto Carrasquilla no estará disponible para enfrentar a Croacia. Dicho encuentro será una auténtica “final” para los istmeños, obligados a ganar o, al menos, a sumar un punto para seguir con vida en el Grupo L del Mundial 2026.

Después de la agónica y dolorosa derrota ante Ghana por 1-0 en el debut, la afición panameña depositaba gran parte de su ilusión en el regreso de su mejor futbolista para dar el golpe contra los balcánicos. Sin embargo, el mediocampista de 27 años no logró recuperarse a tiempo de su lesión.

¿Carrasquilla llega el partido contra Inglaterra?

“No va a llegar. La evolución no ha sido tan buena como en los últimos días”, fue la tajante respuesta del entrenador sobre la salud de Adalberto Carrasquilla, quien mostró signos de mejoría hasta el jueves, cuando entrenó con intensidad a la par de los jugadores que ingresaron contra Ghana o estuvieron esperando su chance en el banquillo.

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Sin embargo, la figura de Pumas UNAM no pudo completar la práctica y, desde entonces, hubo un retroceso en su recuperación que lo marginará del duelo ante Croacia, programado para este martes 23 de junio en el BMO Field de Toronto, Canadá.

Por eso, Thomas Christiansen y su cuerpo técnico decidieron no arriesgarlo con la intención de verlo en cancha aunque sea algunos minutos en la última fecha: “Le vamos a esperar para ver si puede tener minutos ante Inglaterra con la intención de apuntar al partido”, explicó.

Recordemos que Carrasquilla sufrió un desgarro grado uno del vientre muscular del aductor izquierdo el pasado 24 de mayo, hace ya un mes, en la final de vuelta del Torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano que Cruz Azul le ganó 2-1 a Pumas.

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Así está la tabla de posiciones del Grupo L