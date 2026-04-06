Cuando nadie se lo esperaba, en la Selección de Panamá estalló un escándalo que involucra a distintos integrantes. Todo inició con una denuncia en las últimas horas por parte de un influencer en sus redes sociales conocido como Juan Pablo Barceló.

Éste acusó públicamente a un futbolista de Plaza Amador que forma parte del seleccionado canalero de deberle dinero. Barceló explicó que le dio dólares a este jugador porque aún no había cobrado en su equipo, pero según lo que manifestó nunca recibió lo prestado.

No dio el nombre, pero dio pistas. Reveló que es un jugador que llegó desde el extranjero hace poco tiempo y que sabe lo que es representar a Panamá. Todos los rumores apuntaron contra Eric Davis, aunque también algunos dudan con Freddy Góndola.

Hay más jugadores involucrados que pidieron dinero a influencers

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Después de filtrarse esta noticia, la agencia de noticias llamado FOCO reveló que hay más casos como el que expuso Barceló: “Varios influencers reportan haberle prestado a por lo menos tres miembros distintos de la selección nacional que luego no les pagan de vuelta“.

Y agregó: “Las sumas van desde los cientos a miles de dólares. Esta semana estarían presentando denuncias legales“. Por este motivo, podría haber más novedades sobre esta situación. Aún se desconoce quiénes son los involucrados.

Foto: Foco

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