El futbol de Honduras recibió una sorpresa en la parte final del mercado de transferencias de la temporada, luego que se supiera que Rubilio Castillo, delantero de Motagua, tiene un ofrecimiento para volver a ser legionario, específicamente a Sudamérica.

Castillo está pasando por un buen momento con las águilas por lo que esto no pasó desapercibido en el extranjero, luego que uno de los clubes grandes de Colombia preguntara por sus servicios y todo parece indicar que las negociaciones avanzan rápido.

Fuerte interés

DeportivoCali del país colombiano ha sido el que preguntó por Castillo, incluso medios cafeteros así como hondureños dan por hecho que ya se hizo una propuesta formal y la cual fue bien aceptada por Motagua, así como por el delantero que no despreciaría volver a ser legionario.

Mariano Olsen, periodista de Win Sports de Colombia, dio a conocer que los azucaremos buscaron al hondureño luego de no concretar a Erick Ramírez por lo que ahora contrarreloj esperan poder cerrar las negociaciones.

¿Qué dice el delantero?

Rubilio Castillo conoce del interés de Deportivo Cali, pero dejó todo en manos de Motagua, incluso asegurando que su prioridad es el inicio del torneo, pero sabe que cualquier decisión que se tome la respetará.

“La oferta está en manos de la directiva, yo solamente estoy concentrado en Motagua en estos momentos, estamos analizando esta situación en estos días, no sabría decirte nada porque ellos no me han comentado nada. Es real, esto no depende de mí, depende meramente de ellos, pase lo que pase estoy concentrado en lo que va a ser este torneo”, finalizó.