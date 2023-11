Una de las quejas habituales que tienen los rivales que viajan a Honduras para enfrentar a la Bicolor es el estado del campo de juego. Hasta los propios catrachos están molestos con esta situación que se ha mantenido igual hace varios años.

Para la previa al encuentro de hoy contra México, un periodista azteca ingresó al Estadio Nacional Chelato Uclé para analizar en qué condiciones se encontraba el césped. Para sorpresa de él, está muy lejos de lo que fue durante el último tiempo.

En un giro inesperado, Carlos Rodrigo Hernández, reportero de Fox Sports Radio, se aventuró a adentrarse en la grama híbrida y quedó muy sorprendido. Terminó con las posibles quejas que podrían llegar desde los futbolistas mexicanos por el estado del campo.

A petición de sus compañeros de cabina, Hernández se lanzó al terreno de juego a solicitud directa del comentarista Alex Aguinaga, quien quería verificar en vivo las condiciones del césped del estadio. La curiosidad por saber si el terreno estaba en óptimas condiciones y si los pies del reportero se hundirían llevó a este singular momento.

¿Cómo se encuentra el terreno de juego del Estadio Nacional Chelato Uclé?

Ante la consulta sobre el estado del campo de juego, el periodista de Fox Sports, Carlos Rodríguez Hernández, reveló: “El césped se ve muy bien, no hay ninguna excusa porque lo han cuidado muy bien. Se ve mejor que muchas canchas en Estados Unidos”.

Además de esta particular incursión, el periodista compartió su percepción sobre el ambiente previo al encuentro. Afirmó que aunque no se palpita un ambiente hostil, la venta agotada de entradas indica la fe que los hondureños tienen en la victoria.

¿Cómo viven los aficionados hondureños el partido contra México?

“Hace 30 años que no venía México. No hay tanto ambiente, la gente no está contenta con la selección de Honduras, la pasada eliminatoria no les ha gustado mucho. La gente le ha tomado gusto a que venga el Tri y que haya un buen resultado”, concluyó.

