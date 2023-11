Diego Vásquez, exentrenador de la Selección de Honduras, fue entrevistado por El Heraldo, en el que habló de varios temas de la actualidad y como no se podía evitar, opinó sobre el encuentro que tendrá mañana la H ante México, donde dio su punto de vista y las posibilidades que hay de ganar.

Vásquez aceptó que enfrentar al tri siempre es complicado, pero que para los catrachos será fundamental aprovechar su condición de local, sacar esa garra que ha sido característica y aprovechar los malos momentos que tenga el rival, pero lo importante será hacer un buen juego en casa.

¿Qué debe hacer Honduras ante México?

“Bueno, es lógicamente un partido con la potencia del área, bastante complejo. Pero bueno, si hay un lugar donde Honduras puede hacerse fuerte acá de local, y bueno, pues sacar todo lo que tiene, toda la agresividad, la famosa garra catracha, va a agregarle un poco de fútbol y tratar de hacer un buen partido y por qué no pasar a la otra fase, sí tiene que aprovechar la localía, tratar de aprovechar el viernes acá en Tegucigalpa”

¿Qué tanto influirá jugar en casa para la H?

“Bueno, todos esos factores son influyentes, ¿no? La localía, el clima en que los jugadores conocen la cancha, son todos factores que son influyentes, no son determinantes, después lógicamente es más importante lo que pase dentro del terreno de juego, la forma que juega, la forma que pueda contrarrestar lo que quiera hacer México”

“México generalmente juega 4-3-3, puede ser que lo que un partido visitante cambie a un 4-4-2, pero no creo, generalmente va a mantener ese estilo y Honduras tiene que estar muy atento en defensa porque tiene jugadores muy técnicos que son determinantes y no puedes cometer errores. Cualquier error que cometa la defensa lo paga caro, entonces no solo la defensa, todo el equipo, todo el bloque tiene que estar muy bien parado y bueno, y tratar de aprovechar la velocidad, hacer daño en los momentos justos”

¿Se atreve a dar un pronóstico?

“Pronóstico en resultados, no sé, es muy difícil dar un pronóstico, me gusta apostar, pero no en fútbol, no apuesto mucho porque es muy variable y uno puede tener una idea o algo, pero jugarse así a dar un pronóstico, el deseo es que le vaya bien a Honduras, lógicamente, pero es un deseo, ya un pronóstico, es complicado”.

Diego Vásquez hasta hace unos meses era el seleccionador de Honduras, pero los malos resultados no le permitieron que pudiera renovar su contrato y terminó su etapa al finalizar la Copa Oro 2023.

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.