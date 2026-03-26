Pedro Troglio sacude a Honduras y dice lo que piensa de la primera convocatoria de José Francisco Molina

Pedro Troglio fue uno de los candidatos para encargarse de la Selección de Honduras con miras al Mundial 2030; sin embargo, tras la llegada de Francis Hernández la balanza se inclinó por un técnico europeo y que culminó con la llegada del español José Francisco Molina.

En una entrevista EXCLUSIVA con Fútbol Centroamérica, Troglio brindó su opinión sobre la elección de los federativos para el nuevo proceso que también conforma el director deportivo Francis Hernández.

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El entrenador argentino reconoció la labor que están realizando Hernández y Molina al visitar los diferentes estadios de la Liga Nacional para hacer sentir involucrados a todos los clubes hondureños en el proyecto.

“La selección ha elegido gente muy capacitada, gente que ha trabajado a nivel de selección y que ya está mostrando su trabajo. Están visitando los campos de todo el país para que los jugadores sientan que son observados. Es importante que incluso el jugador del último equipo, como Juticalpa, que hoy está en la parte baja de la tabla, se sienta parte del proceso. De hecho, en la convocatoria hay muchos jugadores que ni pensaron que serían convocados”, expresó Pedro Troglio.

Al mismo tiempo, destacó su cariño al país y no perdió la oportunidad para expresar una vez más su agradecimiento al presidente de Olimpia, Rafael Villeda y al dirigente Osman Madrid por haber hecho posible su llegada al club en el que triunfó.

“Deseo lo mejor para la selección, porque uno le tiene mucho cariño al país. Y en cuanto a Olimpia, lo de siempre: agradecer al presidente, Osman Madrid, por haberse fijado en mí y por permitirme vivir los 6 años que pasé allí. También a la gente, que cada vez que voy y vuelvo, me muestra su cariño. A veces, aunque no sea técnico, me encuentro con hinchas en cualquier parte del mundo, incluso aquí en Argentina, y me abrazan, me saludan. Es algo que solo me deja un sentimiento de agradecimiento hacia toda esa gente. Ojalá que la selección esté muy bien y que Olimpia siempre sea campeón”, cerró.

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Durante la conversación, Pedro Troglio reconoció que no piensa más en Honduras como una posibilidad para convertirse en seleccionador a futuro, ya que los últimos hechos demuestran que no es del gusto de quienes eligen entrenador.

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Además, contó que entre los contactos que ha tenido, aunque no directos, han sido con la selección de Nicaragua, que también tiene en su radar a Jorge Luis Pinto.