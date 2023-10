El entrenador de la Selección de Cuba, Yunielys Castillo, consideró como positivo sumar un punto de seis posibles frente a la Bicolor Nacional, en un torneo en el que estuvieron a punto de lograr una sorpresa en la Nations League de la Concacaf. A pesar de las dificultades y el esfuerzo requerido, el equipo valoró este resultado como un logro significativo en su participación en el torneo regional

Yunielys Castillo, compartió su análisis sobre por qué su país se mostró vulnerable ante La H y detalló sus impresiones sobre tres futbolistas hondureños que le sorprendieron durante el encuentro en el Nacional Chelato Uclés. Ofreció una perspectiva sobre los puntos clave que influenciaron el desempeño de su equipo.

¿Qué dijo el entrenador de Cuba?

“Estamos preparados que iba ser muy fuerte, era un equipo que tenía que ganar obligatoriamente, la calidad de los jugadores inmensa, el estadio como estaba. Nosotros teníamos jugadores demasiados jóvenes, sin experiencia en este tipo de nivel, veníamos preparados, queríamos, pero nuestros dos errores eran nuestros, la inexperiencia y dos goles no es fácil remontarlos”, aseveró Yunielys Castillo.

“La calidad individual de sus jugadores, cuando tiene muchos jugadores con calidad individual le puede dar solución a este tipo de jugadores. El jugador número 12 es importante, se sobreponen a las adversidades porque saben que se les exige, sabe que tienen lograrlo, son una selección mundialista. En Cuba hay jugadores que no tienen experiencias y son amateurs. El lateral izquierdo de nosotros es amateur, no está en ningún club, le pesó“.

“Al final son dos errores nuestros, no hubo esa claridad, ese penalti hay que ver si fue penal tan claro, pero no creo que haya sido para cuatro goles, pero fueron los que cayeron. sacarle un punto a Honduras no se lograba desde 1971 a este tipo de nivel. Ya en este partido no pudimos contra los jóvenes, es una cancha rápida, el entorno que se vive es difícil. No estamos contentos porque a nadie le gusta perder por cuatro goles”, sentenció Yunielys Castillo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Honduras?

Con la dirección de Reinaldo Rueda, la Selección de Honduras está enfocada en su próximo desafío en la Liga de Naciones, programado para la fecha FIFA de noviembre. En esta etapa crucial, se preparan para enfrentar a un oponente que aún está por determinarse en los cuartos de final. El equipo hondureño está centrado en mantener su rendimiento y avanzar en esta competición regional

Si logran superar esta serie, tendrán el pase directo a la Copa América 2024. En caso de no alcanzarlo, tendrán una última oportunidad en un repechaje programado para marzo del próximo año, donde buscarán asegurar su participación en este prestigioso torneo internacional.