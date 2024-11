Tras burlarse de Bryan Ruiz, Rambo de León sorprende al decir quién es el mejor de los ticos: "Un fuera de serie"

Julio César de León, mejor conocido como Rambo de León, uno de los exfutbolistas más icónicos de Honduras, volvió a ser el centro de atención en Costa Rica por sus explosivas declaraciones.

Hace unos días, Rambo generó la indignación de los fanáticos costarricenses cuando le preguntaron quién era mejor jugador entre él y Bryan Ruiz , pieza clave en la Generación Dorada de La Tricolor.

En lugar de responder directamente, el catracho contragolpeó con otra comparación: “Ufff, mejor poné a Don Ramón y Bryan Ruiz, allí no sé quién puede ganar”.

Rambo de León elige al mejor tico que enfrentó

Sin embargo, esta vez el exjugador catracho, de 45 años, sorprendió al hablar con admiración de otro futbolista costarricense: Gilberto “Tuma” Martínez, a quien Rambo considera el mejor defensor tico que enfrentó.

Gilberto Martínez defendió los colores del Brescia en la Serie A (Getty).

Rambo de León recordó sus enfrentamientos con Tuma Martínez en la Serie A italiana, cuando él era figura del Genoa y el costarricense era uno de los pilares defensivos del Brescia.

“Le decía que lo iba a agarrar a trompadas”

“Tuma Martínez me llenaba a patadas en el Calcio”, comentó Rambo entre risas. “Era un fuera de serie, el mejor defensor tico que enfrenté. Qué animalito ese, ese era una chinche, me daba duro y le pegaba una trompada, pero me seguía dando duro todavía. Por algo somos buenos amigos, porque los caracteres son iguales”, señaló el hondureño.

Rambo de León brillaba en el Genoa (Getty).

“Recuerdo que en Italia me lo topé muchas veces. Le decía que lo iba a agarrar a trompadas a Costa Rica, Pura Vida carajo. Nos dábamos duro“, rememoró el exfutbolista de 45 años.