Jonathan Rougier arribó la tarde de hoy a Honduras luego de haber debutado en la Selección Nacional, pero lamentablemente no tuvo un estreno como deseaba e incluso fue sometido a bastantes críticas, por lo que no dudó en responder y dar la cara sobre lo sucedido.

Rougier fue consultado sobre las anotaciones que encajó contra Costa Rica, así como la plática que tuvo con el entrenador Reinaldo Rueda, esto mientras recibía el cariño de algunos aficionados que lo observaron en la salida del aeropuerto y el portero les devolvió el afecto.

¿Qué pasó en el primer gol, el rechazo qué hiciste y no te apoyo la defensa?

Es un error mío, no termino de despejar como yo quería, mi idea era despejar más para la línea de fondo y que saliera para el lateral, me salió un poco cerrado y justo le cae en el pie de él, son detalles mínimos, decisiones de una milésima que uno toma y hay que hacerse responsable.

¿Pensaste después del partido que pudiste haber hecho otra cosa en esa jugada?

Sí, sin duda, lo pensé y lo siguió pensando que lo podría haber hecho mejor, de eso no tengo ninguna duda.

¿Sentís agridulce lo que pasó?

Sin duda que sí, me quedo más con lo bueno, intento de buscar más lo bueno, ver esas cosas positivas, pero si queda un poco empañado el debut, era un partido difícil, complicado que se jugaban muchas cosas donde había mucha emotividad, para mí la emoción de llegar a la Selección, de debutar y también jugarse un partido de esos. Me quedo con las cosas buenas y sabiendo que son detalles que uno puede mejorar.

¿Cómo recibiste cuando Reinaldo Rueda dice que la apuesta tuya No le salió podrida?

No lo escuché, me lo comentaron, pero nada, son declaraciones del Profe, él tiene sus razones seguramente. A veces también las palabras que se usan en Colombia no son las mismas que acá, por ahí es algo que uno se toma distinto, no le presto atención a eso, sino que a la posibilidad que tuve de hablar con el profe, muy bien.

¿Hablaste con Rueda?

Charlamos ayer un poquito antes del otro partido, me dijo que le siga dando para adelante, que no me quede con eso, que sabemos que no es lo que yo soy, que son errores que todos cometemos y que no era solamente mío, es algo general. Uno está tranquilo cuando el profe te da ese respaldo.

