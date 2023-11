Este miércoles, Jonathan Rougier compartió sus sentimientos de tristeza al no ser convocado para los juegos de cuartos de final de la Liga de Naciones, donde Honduras se enfrentará a México. El arquero argentino nacionalizado hondureño reveló la desilusión que le significó quedar afuera.

En plática con los periodistas, el sudamericano contó que se siente “con el corazón roto” al no estar incluido en la lista que dio Reinaldo Rueda. Más allá de su tristeza, aclaró que comprende que son decisiones ajenas a su control y seguirá enfocado en su trabajo.

“Es un honor, se me rompió el corazón, no te voy a mentir, tuve un día medio triste, creo que me ilusioné de más, pero no depende de mí. Yo debo hacer mi trabajo y lo demás son decisiones que se tienen que tomar y para esto hay que tener esos cargos”, expresó Rougier.

¿Cuáles son los guardametas que convocó Reinaldo Rueda en Honduras?

Con Jonathan Rougier descartado, Reinaldo Rueda citó a Edrick Menjívar (Olimpia), Enrique Facussé (Motagua) y Marlon Licona (Victoria). Sorprende la convocatoria del suplente de las Águilas Azules y no el titular, que además es figura.

El entrenador colombiano viene priorizando la participación de los jugadores nacidos en Honduras. Esto puedo explicar la ausencia del argentino que viene teniendo un gran rendimiento en Motagua y si la presencia de otros guardametas de menor continuidad.

¿Cómo viene siendo el rendimiento de Jonathan Rougier en Motagua esta temporada?

En lo que va de esta temporada 2023/24, Jonathan Rougier disputó 14 partidos en Motagua por Apertura 2023. En total, el guardameta nacionalizado hondureño recibió tan solo 11 goles en contra y logró mantener la valla invicta en 8 encuentros, casi el 60% de todos los duelos que tuvo.

Encuesta ¿Deberían haber convocado a Rougier en Honduras?

