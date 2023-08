Más allá de la victoria por 2-0 contra Xelajú, Olimpia no logró clasificar a la siguiente fase de la Copa Centroamericana 2023. El León necesitaba que FAS venciera de visitante a CAI, pero los panameños terminaron goleando por 5-0 y dejaron afuera a los dirigidos por Pedro Troglio.

Terminado el encuentro, Jerry Bengston habló con la prensa y dio su apreciación sobre lo sucedido. Además, reveló cuáles fueron los motivos para que el equipo hondureño no pudiera pasar a los cuartos de final del torneo internacional.

“Lo más importante es que se cerró de la mejor manera, ya sabíamos que no dependíamos de nosotros, pero teníamos que intentarlo. No se pudo pasar, ahora a pensar de lleno en la Liga Nacional. Estábamos pendiente del resultado, pudimos ganar este juego, no se logró lo que queríamos“, comenzó declarando el delantero.

Y agregó: “Ahora toca analizar en lo que fallamos, yo pienso que los primeros partidos son los que nos dejaron afuera. Toca pensar en la Liga nada más. Es difícil y duro el momento , sabíamos lo que podía pasar, lo único que queda es quedar campeón en los dos torneos, vamos a trabajar fuerte para ganar la Liga”.

Para finalizar, contó cuál fue el encuentro que los terminó marginando de los cuartos del torneo internacional: “Acá en Olimpia siempre todos los torneos se quieren ganar. ¿Qué partido nos deja fuera, Estelí o CAI? En Nicaragua, ese nos dejó fuera. No pienso que es fracaso, Olimpia siempre pelea estos títulos, esto es fútbol uno quiere ganar todo, pero no se puede”.