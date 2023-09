Getafe logró una victoria fundamental en la temporada 2023-2024 de La Liga luego de imponerse 3-2 al Osasuna en el Coliseum Alfonso Pérez, aunque el resultado no tuvo como protagonista al hondureño Antony Choco Lozano, quien no fue considerado para tener minutos.

El equipo azulón tuvo su importante triunfo gracias a las anotaciones de Stefan Mitrovic, José Ángel Carmona y Nemanja Maksimovic, mientras los visitantes consiguieron sus tantos con Iker Muñoz y Ante Budimir.

Con esta victoria, Getafe logró su segundo triunfo en cinco jornadas disputadas de la actual temporada, que lo hacen ubicarse en la novena posición y por el momento está lejos de la zona baja de la tabla. El próximo fin de semana visitará la cancha de la Real Sociedad.

¿Y Choco Lozano?

El delantero hondureño entró en la convocatoria del compromiso, pero no fue de la partida del entrenador luego que Borja Mayoral y Juanmi Lassa tuvieran la confianza en el sistema 4-4-2 de Bordalás, con lo que las opciones para Lozano eran pocas.

Choco llegó procedente de Honduras hace unos días, pero con esto se queda solo con tres participaciones en lo que va del campeonato, curiosamente no ha jugado en los dos triunfos, previamente ante Alavés y ahora versus Osasuna.