Antony Choco Lozano fue una de las novedades en la Selección de Honduras, luego que se uniera a la concentración del combinado que ahora dirige Reinaldo Rueda. El delantero dio sus primeras impresiones tras recibir la convocatoria, en la que aprovechó a responder a los que criticaron que fuera tomado en cuenta.

“Yo siempre voy a decir lo mismo, yo vengo aquí con la misma ilusión de siempre, no importa lo que la gente diga, para mí lo importante es vestirme con la camisa de la Selección, aportar lo que yo puedo, está claro que siempre se pueden hacer las cosas mejor y estamos a tiempo para cambiar la opinión de mucha gente”, dijo.

“Ahorita estoy en un cambio de equipo, me tengo que ganar la confianza a base de goles, pero ahorita lo más importante es la Selección, enfocarme de lleno en estos partidos y hacerlo bien, agarrar confianza para lo que viene después”, agregó.

Acerca de la llegada de Reinaldo Rueda opinó: “Para nadie es un secreto lo grande que es el profe para nosotros los hondureños, el saber que ahora va a ser el entrenador de la Selección para todos los que tenemos la oportunidad de atender la convocatoria es algo muy especial”.

“Hay muchas cosas que cambiar, no simplemente va a ser la llegada del profe y ya se va a cambiar todo, esto es un proceso, pero para nosotros es importante tener a alguien como el profe, que tiene un cariño y un amor por el país, para nosotros también es importante”, finalizó.