Rigoberto Rivas no escondió su tristeza luego de concretarse su salida del Reggina y así convertirse en nuevo futbolista de Regio de Calabria, confirmándolo así en un mensaje que colgó en sus redes sociales donde recordó cuando llegó hace cuatro años y en el que se mostró agradecido.

El futbolista no tenía planes de cambiar de institución, pero los problemas legales del Reggina obligaron a desprenderse de varios futbolistas, siendo uno de ellos el hondureño, quien tuvo que buscar otro destino antes de que se terminara el mercado de pases.

Este fue el mensaje de despedida de Rivas:

Ahora solo puedo pensar en una palabra: GRACIAS. Gracias a todos los compañeros que he tenido, a los entrenadores y a todos los que trabajan detrás de las escenas para hacer de este Club aún más maravilloso.

Me acogiste como a un hijo hace 4 años, nunca me hiciste perder nada y aquí realmente me sentí como en casa. Estaré eternamente agradecido a Reggina, a Reggio y a la gente de Amaranto: sois fantásticos. Nos has seguido en todos los estadios de Italia, siempre has estado a nuestro lado en las buenas y sobre todo en las malas.

Querido Reggina y queridos fans, no os merecéis todo esto. Será duro pero se que una vez más te levantarás, mostrarás tu fuerza y volverás a brillar.Ha sido un viaje increíble. Voy a guardar todo en mi corazón por siempre. El Niño, Rigoberto