Emilio Izaguirre manifestó estar avergonzado luego que Honduras no clasificara a la Copa América 2024

La no clasificación de la Selección de Honduras a la Copa América 2024 sigue dando de que hablar, a pesar de que ya transcurrieron dos semanas es algo que no se supera. Ahora el que salió al paso fue el histórico Emilio Izaguirre, que lanzó una fuerte crítica al balompié de su país.

Izaguirre manifestó que es vergonzoso el momento que está viviendo la Selección Nacional, no solo por no ir al torneo, sino también por la posición en la que se está en el Ranking de la FIFA. Además, que la actitud de unos jugadores no es la que se desea y solamente clasificar al Mundial salvaría esta situación.

¿Qué opina qué Honduras no clasificó a la Copa América?

“Estar en el ranking 82 es feo, es horrible estar ahí, a mí me gustaba competir y sigo haciéndolo. Algo estamos haciendo mal que todo nos sale mal y es vergonzoso lo que está viviendo la selección y que Costa Rica con un equipo que hace poco viene jugando nos haga esto”

“Nosotros caímos en desconcentraciones, emotividad y no pudimos. Habían muchas lesiones, pero no es excusa, esto viene ya días. El Mundial es lo único que nos puede salvar a todos los involucrados en el fútbol y si no lo hacemos en este será difícil que lo volvamos lograr”

¿En qué afecta esto para el futbol de Honduras?

“En mi caso que estoy en el fútbol, ¿cómo recomiendo a Luis Vega, Jeison? Ni un equipo de la MLS lo quiere y menos en Grecia, Escocia, ya que allá el ranking es muy importante y no vamos a estar en la Copa América. Jugamos contra El Salvador y nos juega de tú a tú”

“Estamos haciendo las cosas mal y tenemos que actualizarnos y enfocarnos en hacerlas bien. Hay personas metidas en el fútbol y no saben y por eso estamos pecando en todo esto”

¿Qué opina de los actuales jugadores de Honduras?

“Yo di ejemplo de cómo fui tratado en la Selección y cómo son tratados lo de ahora. Creo que cada quien es responsable de lo que dice, pero creo que necesitamos cambiar el chip para el bien de Honduras”

