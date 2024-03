Reinaldo Rueda dijo de lo que se arrepiente tras no lograr que Honduras clasificara a la Copa América 2024

Una semana ha transcurrido desde el repechaje de la Copa América 2024, donde Costa Rica venció 3-1 a Honduras y así avanzó al torneo. Este fracaso ha dejado notablemente afectado a Reinaldo Rueda, quien desde un inicio mencionó que sentía vergüenza por no lograr el objetivo.

Ahora Rueda ha confirmado que hay cosas de las que se arrepiente, pero que es algo normal después de no conseguir la clasificación, entre esas el sistema de juego que se usó, algunos futbolistas que pudieron haber entrado, pero esto se vio combinado con que los costarricenses tuvieron su día y aprovecharon.

Los arrepentimientos de Reinaldo Rueda

“Cuando uno no gana el karma no nos deja dormir, qué más arrepentimiento, llevé 72 horas de arrepentimiento por no haber logrado la clasificación a Copa América. Y si hubiéramos jugado y cambiado el sistema, si hubiéramos jugado en vez de Bengtson-Róchez”, dijo.

“Hoy los partidos todos son diferentes, creo que uno cuando uno no gana se auto lacera, quizá no le doy las herramientas y necesarias al jugador para desenvolverse mejor. A veces los jugadores no se encuentran, tuvimos una mala tarde, hubo muchos pasajes del partido en el que Honduras puso el fútbol, Costa Rica puso los goles y donde el primero y tercer gol son de otro partido, quizá eso marcó la clasificación”, agregó.

¿Cuándo será la siguiente convocatoria de Honduras?

“En abril no tenemos espacios, en abril no va a haber Selección Nacional. En mayo vamos a hacer microciclos pensando en lo que significa y dependiendo pensando en la instancia definitiva para los clubes, por eso los vamos a dejar tranquilos a los jugadores”, mencionó.

“Después en mayo vamos a tener dos microciclos largos cuando los jugadores que sobren y no clasifiquen a semifinales y finales y estén en el cronograma, dependiendo quiénes se quedan podamos reunirlos antes, mientras que sean los que aporten la mayor cantidad de jugadores de la Selección se metan a semifinales y finales, no podemos hacer nada. Quizá convocar a unos una semana y a otros otra semana. Y en la última semana de mayo quizá hacer el microciclo para los juegos de junio”, finalizó.

Rueda no regresó a Honduras con el resto de la delegación, esto porque tuvo que hacer trámites personales en Estados Unidos, pero se espera que vuelva pronto y así continúe con la planificación.

