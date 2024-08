Los catrachos no pudieron lograr su objetivo de estar en la justa mundialista y no recibieron el trato esperado.

¡Polémica! El feo gesto de la Federación de Honduras con la Selección Sub-20 luego de no clasificar al Mundial

La Selección Sub-20 de Honduras no pudo clasificar a la Copa del Mundo de Chile 2025, luego de no meterse a las semifinales del Campeonato de Concacaf que se disputó en México, en lo que fue una decepción más para la H y que desde ya ha comenzado a generar polémica.

Los catrachos estuvieron en Irapuato del país azteca, pero al no poder conseguir el objetivo tuvo que emprender su trayecto a casa, aunque este no fue de la manera esperada y que ha generado polémica por la decisión que tomaron los dirigentes.

En bus

La delegación de Honduras conformada por jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo de la Fenafuth, salieron ayer desde México en avión y lo hicieron hacía Guatemala, pero de manera sorpresiva un bus los esperaba para continuar su camino.

Según dio a conocer Diario Diez, no hay una versión oficial de esta decisión, pero una de las teorías es que fue porque se querían ahorrar gastos y sumado a esto es que no se encontraron vuelos directos por lo que se tuvo que recurrir a la vía terrestre.

La otra versión es porque la Federación recibió presión por parte de los clubes de la Liga Nacional, porque varios elementos ya están en el primer equipo, por lo que los querían tener a disposición lo más pronto posible para el Torneo Apertura 2024.

¿Malos tratos?

Además hay que mencionar que algunos futbolistas dieron a conocer a algunos medios de comunicación que tras ser eliminados, algunos representantes del personal administrativo les dieron un mal trato y hasta grosero.