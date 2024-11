El portero de México confesó lo sucedido en su bronca con los jugadores de Honduras

El partido de México contra Honduras en el estadio Nemesio Diez estuvo lleno de tensión tal como se esperaba, el 4-0 a favor de los aztecas provocó que hubiera desesperación por parte de los futbolistas centroamericanos que sobre el final tuvieron una bronca, en especial con el portero Luis Malagón.

En una acción del compromiso Malagón peleó un balón aéreo con Rubilio Castillo, lo que provocó que ambos se jalonearan las camisas e incluso hubiera empujones, provocando que compañeros de ambos se unieran a la riña y uno de los que peor reaccionó fue el defensor Denil Maldonado.

Malagón explicó la razón de todo y en especial porque se le vio muy enojado tras el pitazo final, pero tras ser consultado de la acción tuvo una reacción muy poco esperada y se disculpó por su actitud contra los hondureños.

Luis Malagón da detalles de la bronca

“Termino el partido enojado por lo que pasó al final, no va con uno, a veces uno debe tener mesura y pido una disculpa por lo que sucedió, pero a veces uno siente cuando es de buena fe o mala leche, hay un empujón que… solo toca ver lo que pasó el otro día”, dijo Malagón.

“Agradezco a la gente de Toluca por cómo se brindó, a mis compañeros porque se pudo resolver el partido antes de los alargues y seguir trabajando, no hay más. No me lo esperaba la titularidad, fue antes del partido que me dijo el profe, con quien tengo una buena relación, es lindo porque trabajas a full y no te relajas, pero el que esté en la portería, está bien cubierta, hay que pensar en el Final Four”, agregó.

Honduras no pudo cuidar su ventaja de 2-0 que consiguió en la ida y terminó siendo goleado 4-0 por los mexicanos, por lo que nuevamente se quedó sin opciones de estar en el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf.