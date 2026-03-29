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El gesto de Emilio Izaguirre con Olimpia que desata la polémica y en Motagua no lo pueden creer

El director deportivo de Motagua dejó unas imágenes que impactaron durante su estadía en New Orleans en Estados Unidos.

José Rodas

Por José Rodas

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Emilio Izaguirre es el actual director deportivo de Motagua. Foto: La Prensa.
Emilio Izaguirre es el actual director deportivo de Motagua. Foto: La Prensa.

Olimpia y Motagua se encuentran en Estados Unidos en la disputa de un encuentro amistoso en la New Orleans Cup. La presencia de Emilio Izaguirre no pasó desapercibida entre los aficionados.

Para los hondureños en Estados Unidos, es una ocasión para estar cerca de sus ídolos tras muchos años, razón por la que no pierden oportunidad de pedir un autógrafo, aunque se trate de un rival.

En las redes sociales se ha viralizado un gesto del director deportivo de Motagua con un aficionado de Olimpia que mostró su gran admiración hacia el exjugador de la Selección de Honduras.

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Y es que, Emilio Izaguirre se tomó el tiempo de firmar una camisa de Olimpia, máximo rival de Motagua en el fútbol de Honduras, llamando altamente la atención entre los aficionados de ambos clubes.

De esta forma, Izaguirre rompe paradigmas de algunos exjugadores que se han negado a firmar camisas de sus más cercanos rivales a nivel mundial.

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