Luego de la eliminación de la Selección de Honduras en la fase de grupos de la Copa Oro 2023, el argentino Diego Vázquez ha confirmado su salida como entrenador del equipo. La Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth) anunció este miércoles que no renovará el contrato del sudamericano, el cual expiraba a fines de este mes.

En una entrevista con el periodista Mauricio Kawas, el rioplatense expresó su decepción por no continuar al frente de la selección hondureña. “No sentí un respaldo ni del 10% de lo que respaldaron a los demás. Hubo una exigencia sumamente desmedida de parte de la prensa y en general también“, señaló.

Sobre esa misma línea, añadió: “Me das 30 meses sin ganar un partido, yo vengo y le gano a Canadá de local; a Curazao; a El Salvador; a Guatemala, a Haití; empato con Arabia Saudita sin jugadores del Olimpia y sin legionarios. Qué querés, me parece totalmente desmedido“.

Junto con lo expuesto, empleó varias analogías más: “Me diste un enfermo en terapia intensiva y yo te lo puse a caminar. Me diste dos limones y querés la ensalada de frutas“. A su vez, agregó: “Si me pedís que gane una competencia olímpica, que le gane a Canadá en Canadá y a México en Houston, la varita mágica no tengo“. “No sé para que me ponés“, esgrimió para cerrar su idea.

La danza de nombres para reemplazar a Diego Vázquez ha comenzado en territorio catracho. Más allá de la persona que sea la encargada de entrenar a La H, lo cierto es que tendrá duros desafíos por delante: la Liga de Naciones 2023/24 que pondrá cupos a la Copa América 2024 en juego, así como también las Eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026.