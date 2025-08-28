Desde un grande de México: confirman la noticia que potencia a Romell Quioto y Deiby Flores para competir contra Cristiano Ronaldo

Los fichajes de Romell Quioto y Deiby Flores por Al-Najma SC de la Saudi Pro League fueron de los grandes movimientos en el mercado de fichajes.

Los dos seleccionados de Honduras se unieron a la liga de las estrellas de Arabia donde se medirán a figuras como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

El principal objetivo de la ´Estrella Solitaria´ es mantener la categoría en la SPL y evitar el descenso, para eso han decidido incorporar a su último fichaje internacional de cara a la nueva temporada.

¿Qué fichaje llega desde México para ser compañero de Romell Quioto y Deiby Flores?

Es por eso que Al-Najma lleva varias semanas negociando de manera muy fuerte con un arquero internacional.

El cuadro saudí logró reflotar en las últimas horas una negociación que ya se daba por caída y está a detalles de firmar a Esteban Andrada.

El portero argentino llegará proveniente de Rayados de Monterrey vía préstamo por un año más una opción de compra.

La noticia revelada por el periodista César Luis Merlo confirma la intención del cuadro saudí de mejorar su plantilla conscientes del gran reto que tienen por delante.

Andrada, 34 años, jugó en clubes como Boca Juniors donde fue subcampeón de la Copa Libertadores 2018 ante River Plate en la recordada final de Madrid.

Por su parte Al-Najma está muy cerca de cerrar sus fichajes internacionales ya que con la incorporación del ex Rayados llegará a su noveno jugador extranjero y solamente le quedará un cupo.

Quioto, Flores, Andrada y Al-Najma inician su camino en la máxima competición de Arabia este sábado ante Al-Qadisiya de Mateo Retegui y Nacho Fernández.

Calendario de Al-Najma SC

