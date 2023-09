David Ruiz confirma lo que tuvo que hacer para que no le cortaran el pelo en Honduras

David Ruiz actual futbolista del Inter Miami, debutó con la Selección de Honduras en la Fecha FIFA de septiembre, en el que se esperaba que tuviera que pasar por el tradicional bautizo, que en la mayoría de países se hace cortándoles el pelo, algo que hubiera acabado con la tradicional melena del centrocampista.

Aunque Ruiz confirmó que cuando se disponían a raparlo, él se negó rotundamente, algo que tomaron de buena manera sus compañeros de la H, aunque con la misma suerte no corrieron Ricky Zapata y Julián Martínez, aunque admitió que hizo una promesa para no pasar por este proceso.

“Por respeto les dije que no me iba a cortar el pelo, ellos entendieron, a la misma vez les dije que, hiciéramos algo como un asado todos juntos”, fueron las palabras que dio Ruiz en la zona mixta del Inter Miami.

“No tenía pensado cortarme el pelo y me respetaron la decisión y muy feliz por eso la verdad”, agregó el centrocampista que en todo momento mostró una gran sonrisa y recordando de gran manera la anécdota, afirmando que él pagó el asado.

Por último, se mostró contento por jugar con la H: “Fue una bonita experiencia, no me lo esperaba, la gente gritando mi nombre, era diferente, nunca me había pasado eso y tenía a todos los aficionados y fue una sensación muy bonita”.