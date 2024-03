La Selección de Costa Rica venció a Honduras por un contundente 3-1 en un partido vibrante, sellando su clasificación a la Copa América 2024. El equipo tico demostró una superioridad futbolística durante gran parte del encuentro, dejando en claro que merecía el pase al torneo continental. En ese sentido, Keylor Navas también rompió el silencio sobre su continuidad en La Sele.

Dicha victoria de Costa Rica no fue fortuita. El equipo tico mostró un mejor juego colectivo, mayor precisión en los pases y una actitud combativa durante todo el partido. La selección hondureña, por su parte, no pudo contrarrestar el ímpetu y la contundencia de los costarricenses.

¿Qué dijo Keylor Navas sobre su estadía en la Selección de Costa Rica?

“Siempre ganar es bonito, se habló mucho antes del partido, siempre se puede mejorar mentalmente, enfocarnos en nuestro trabajo, para nosotros era importante estar en la Copa América, eso va a servir para la eliminatoria”, afirmó Keylor Navas.

"Me sentí bien, muy tranquilo, con esta edad hay que vivir el presente que es hoy y a seguir que tenemos un partido bonito entre pocos días. Costa Rica cuando tiene la oportunidad de estar en las grandes citas se mejora, ojalá que eso nos sirve bastante", sentenció Keylor Navas.

¿En qué grupo estará Costa Rica en la Copa América 2024?

La Selección de Costa Rica estará en el Grupo D de la Copa América 2024 junto a Brasil, Colombia y Paraguay.