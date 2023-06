Cuauthémoc Blanco, leyenda del América y de la Selección de México, se mostró apesadumbrado por el presente que vive la Tri. Situación que se torna más compleja teniendo en cuenta que este domingo 25 de junio debutarán en la Copa Oro 2023 frente a Honduras con Jaime Lozano en el banquillo.

Tras la goleada que les propinó Estados Unidos en la semifinal de la CONCACAF Nations League, la derrota ante Panamá en el juego por el tercer puesto y el posterior despido de Diego Cocca, el gobernador de Morelos expresó que se necesita un técnico con “pantalones” y jugadores de “carácter”.

“La verdad es que triste, creo que todos los mexicanos estamos tristes por cómo está jugando la selección mexicana. Debe de llegar una persona que ponga orden, un entrenador que tenga pantalones para hablar fuerte con los jugadores. Pero la verdad me da mucha tristeza”, aseguró.

El mundialista en Francia 1998, Corea-Japón 2022 y Sudáfrica 2010 arremetió con dureza contra los futbolistas: “Necesitamos hombres en la selección que sean de carácter, que luchen, que quieran a su país, porque se ha perdido eso. Yo cuando jugaba y había otros futbolistas, luchábamos por eso. Destacamos por esos pinches pantalones que teníamos”.

“No sé si les duela a los seleccionados, porque al final de cuentas tengo algunos amigos ahí, pero es la verdad, es la neta. Yo hablo así y si los ofendo o les falto el respeto, pues perdón. Pero nadie está contento”, añadió Blanco, quien incitó a los clubes mexicanos a formar más talentos mexicanos en sus canteras.

“Hay que sacar jóvenes de fuerzas básicas. Eso es lo que nos falta, yo se los he mencionado muchas veces. Antes había tres extranjeros y todos los demás éramos mexicanos. Ahora no sacamos nada porque no le damos una oportunidad a los jóvenes. Que aprovechen para sacar a los extranjeros, somos mejores que ellos”, finalizó el político.