Como cada vez que la Selección de Honduras pasa un mal momento, el nombre de Pedro Troglio empieza a ganar lugar en la consideración de la FENAFUTH. El entrenador argentino es el DT más ganador del fútbol catracho en los últimos años y varias veces sonó su nombre para hacerse cargo de la Bicolor.

En la entrevista que le dio al periodista Martín Mendinueta en el programa Únicos, el técnico habló sobre las posibilidades que tuvo de dirigir al combinado nacional y sus ganas de hacerlo. A diferencia de otras oportunidades, el sudamericano se puso como objetivo sentarse en el banquillo del seleccionado hondureño.

“A ver, nunca tuve en la cabeza dirigir a una selección, me gusta el día a día. Algo que me motiva es estar 5:30 am arriba, toda mi vida fue así. Me voy temprano al club, me encanta, la selección a veces no te da mucho hueco. Ahora tengo 57 años y no vería mal la posibilidad de dirigir a la selección, clasificar un mundial y jugarla como lo hice como jugador“, comenzó declarando Troglio.

Y agregó: “Creo que me va a tocar, no se si hoy, mañana o pasado, pero me va a tocar, porque cae por decantación por lo que hiciste y conoces el jugador hondureño, idiosincrasia, la vida, sabes como piensa y jugaste un mundial, eso te da posibilidades”.

Para finalizar, Troglio habló sobre la clasificación a la próxima cita mundialista: “Clasificó tres veces Honduras en la historia, ahora tenemos una ventaja que no están los tres equipos organizadores. Los cupos son tres y medio, es la gran oportunidad, Jamaica está bien, Panamá, Costa Rica, no es fácil, no están los tres monstruos”.