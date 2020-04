Mundialista con Honduras sueña en ser presidente de la República

En una transmisión en vivo para Diario Diez, el dos veces mundialista con la selección de Honduras, Osman Chávez, habló sobre distintos temas en relación a su presente como diputado del país. El ex Motagua aseguró que tiene tiene muchos anhelos en su vida, pero que hay uno bastante grande al que incluso ya hasta fecha le puso:





"No pierdo las esperanzas de que un día me digas presidente de la República.. Así fue cuando decía en mi pueblo quería jugar en Liga Nacional. Soñar no cuesta nada y cada cosa que me he propuesto, me he disciplinado para lograrla”, afirmó.

Osman Chavez, mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.



Al mismo tiempo, el "Tierno" aprovechó para mostrar su decepción hacia Victor el "Muma" Bernárdez, su ex compañero de selección. Bernárdez había criticado que Chavez "hiciera política" al tomarse fotos haciendo regalías al personas pobre, algo que al congresista le dolió. "El hombre no entiende que ya no soy futbolista sino una figura pública, y que yo tengo que poner en manifiesto mi trabajo", empezó diciendo.





#HoyMismo #Honduras | Reacción del diputado Osman Chávez al informe de la comisión del CN que pide NO RENOVAR la MACCIH. pic.twitter.com/5cPevBHQDt — Noticieros Hoy Mismo (@HoyMismoTSI) December 11, 2019

Y siguio: "Yo ando posteando los depósitos o ayudas que hago en medicina. A mí no me pueden decir mentiroso. El bárbaro ni me ha hablado. No sé la verdad porque mi compañero de zaga, mi compañero de habitación, vivimos muchas cosas juntos", terminó. Finalmente, también habló en relación a su colega en el congreso, Wilmer Velásquez, blanco de muchas críticas desde que se involucró en política.





" Yo no voy a ser borrego de nadie, que nadie me tire línea. Me llevo con todos los compañeros del Congreso, pero camino con mis propios criterios. Lo del “Matador” es muy propio de él, sería bueno que exponga su actuar" concluyó.