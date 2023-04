Óscar Boniek García es una voz autorizada para hablar de la Selección de Honduras, debido a los años de experiencia que tiene y por ser uno de los mundialistas que aún sigue activo, aunque luego de esta goleada ante Canadá se limitó a dar su punto de vista.

El volante compareció ante los medios de comunicación, quienes no dudaron en querer saber su opinión sobre los últimos resultados de la Ha lo que se limitó a decir: “La verdad que me voy a limitar a hablar de la selección, solo estoy enfocado en el Olimpia, por ahora no hablaré de eso”.

El jugador rápidamente cambió de tema y habló luego de superar la seguidilla de lesiones que le ha cortado su regularidad: “Estoy muy bien, en la gira tuve bastantes minutos y me sentí mejor del tema físico. Si el profesor me considera puedo tener participación en el clásico“.

“Troglio habla con cada jugador, viendo lo que hace Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez en la posición que jugamos, las indicaciones es seguir la misma línea que los principales. Trabajamos bien, cuando toque jugar espero estar bien”, agregó García sobre su posibilidad de jugar.

Por último, dio su punto de vista sobre el juego ante Motagua: “Los clásicos la diferencia de puntos no valen, se juegan a morir y esta vez no será la excepción. El grupo quiere sacar un buen resultado, lo que pasó antes ya lo sacamos y ahora vamos por el campeonato”.