Albert Elis recibe mala noticia para su regreso a las canchas

Alberth Elis cumplió 10 meses sin jugar profesionalmente luego que en febrero sufriera una fractura en el cráneo cuando era jugador del Girondins Burdeos y que incluso provocó que fuera puesto en coma inducido, algo que peligró con su vida y también con su carrera futbolística.

En agosto, Elis recibió el alta médica y con esto dio a conocer que sería hasta el 2025 que se daría a conocer su nuevo club, pero inmediatamente ha estado negociando con varios clubes para continuar su carrera, aunque lamentablemente ha recibido un revés.

Malas noticias para Albert Elis

Uno de los posibles destinos de la Panterita era Houston Dynamo, club al que ya defendió, aunque Pat Onstad, gerente general del club, habló para Bayou City y no dio buenas noticias, esto porque aseguró que tanto en el equipo, como en la MLS tienen miedo que Elis corra riesgos por lo delicado de la lesión que tuvo.

“Hablamos un poco de eso, bastante profundo, justo antes de que se cerrara la ventana en septiembre el punto en que, ya sabes, nos reunimos con él, su familia y su agente; lo tuvimos en revisión e hicimos algunas pruebas y lamentablemente, simplemente no pudo“, contó.

“No es tan claro desde el punto de vista de salud, lo cual es comprensible por lo que pasó. Es bastante horrible y va a llevar algún tiempo recuperarse y creo que el mayor susto proviene ciertamente del Grupo Médico y del Grupo Médico de la Liga; así que no somos solo nosotros los que decimos que aún no está listo. Es sobre su futuro y asegurarse de que si recibe otro golpe ¿estará bien o será catastrófico?“, analizó.

Y agregó: “Así que ahí es donde estamos con Alberth, definitivamente está indicado que quiere regresar. Estoy abierto a ello, pero al final, hasta que no reciba el alta médica no hay mucho que ninguna de las partes pueda hacer“.

