Agustín Auzmendi revela las opciones que tiene para irse de Motagua

Motagua se coronó campeón del Torneo Apertura 2024 y una de las figuras fue el delantero argentino Agustín Auzmendi, quien inmediatamente ha causado el interés de otros equipos, en especial de Sudamérica que incluso han enviado sus respectivos ofrecimientos.

Auzmendi habló después de la derrota de su equipo contra Olancho, en el que se refirió a su futuro y confesó que tuvo propuestas para irse del futbol de Honduras, pero que por el momento no hay nada oficial, además que su prioridad es cumplir con su contrato en las águilas azules.

Agustín Auzmendi habla de su futuro con Motagua

“Hubo unas propuestas, charlas, pero nada confirmado. Yo tengo contrato con el club (Motagua) y hasta que a ellos no les llegue la oferta, todo queda en rumores. Sí me contactaron, pero no hay más que eso”, aseguró.

“Son decisiones muy personales, pero está en un gran equipo como es Pereira y le va servir para su carrera. Fue importante para nosotros y sabemos lo que es Román aquí en Motagua, pero cosas personales y uno no debe meterse en eso”, opinó sobre la salida de Rubilio Castillo.

La caída de Motagua vs Olancho

“Una derrota dura contra un gran rival con buenos jugadores, pero es un golpe duro que no lo esperábamos. Hicimos un mal segundo tiempo y debemos mejorar”, opinó el delantero con una notable insatisfacción por el resultado

Y agregó: “Hay cosas que no pueden pasar en los partidos, hay goles que no nos pueden marcar, debemos de mejorar todos y se vienen cosas buenas, pero Motagua debe de ser protagonista”.

