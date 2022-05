Real España vs. Motagua disputarán la final de vuelta del Clausura 2022 de la Liga Nacional de Honduras. Entérese día, horario y canal de TV para verla EN VIVO y EN DIRECTO.

Real España vs Motagua: cuándo, a qué hora y por qué canal ver la final de vuelta del Clausura 2022 de la Liga Nacional de Honduras

Real España y Motagua definirán este domingo al nuevo campeón de la Liga Nacional de Honduras cuando disputen la final de vuelta del Clausura 2022. El primer cruce lo ganó el ciclón, que por mera estadística ya acaricia el título: en la historia del torneo ningún equipo ha podido remontar un 3-0 en contra sufrido en la ida. Sin embargo, en plantel catedrático se aisló por completo y, alineados con Héctor Vargas, confían en dar vuelta la serie. Como detalle no menor, ambos tendrán bajas sensibles en la zona ofensiva.

Real España vs. Motagua: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

La final de vuelta entre Real España y Motagua se jugará el domingo 29 de mayo, a partir de las 3:00 p.m. de Honduras, en el estadio Olímpico. Se podrá ver EN VIVO tanto por Canal 5 como por Fox Deportes . Y la cuarteta arbitral estará compuesta por Selvin Brown (central), Gerson Orellana (asistente 1), Jack Rodríguez (asistente 2) y Nelson Salgado (cuarto árbitro).

Real España vs. Motagua: cómo llega la máquina

Tras promediar una fase regular histórica con once triunfos al hilo, seguida de una exitosa semifinal en la cual eliminaron a Marathón por 3-1, el resultado de la final fue un baldazo de agua fría para Real España. Sin embargo, la fe está intacta: "Haciéndoles un gol se les puede empezar a complicar, y si les hacemos el segundo, el tercero se lo hacen ellos. No tengo duda que le vamos a dar vuelta al resultado", aseguró Vargas, quien no podrá contar con Júnior Lacayo por lesión. Además, según Diez, Jhow Benavídez y Getsel Montes están en duda.

Real España vs. Motagua: cómo llegan las águilas azules

Las vueltas regulares más bien fueron un caos para los de Hernán Medina, quien reemplazó a Diego Vázquez y César Obando por los malos resultados. "El profe trajo una idea muy buena de fútbol", dijo Marcelo Pereira sobre la "Tota". Y finalizó: "Es un momento especial para nosotros. Nunca dejamos de creer, siempre estuvimos seguros de Motagua y hoy tenemos la recompensa". A pesar de que la 18ª liga está cerca, tienen noticias agridulces: perderán a Iván López por sanción, pero recuperaron a Roberto Moreira tras sufrir un duro golpe en la ida.