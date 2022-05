Este domingo por la tarde tomó lugar el encuentro de ida de la final del Clausura 2022 de la Liga Nacional de Honduras, el cual concluyó con un triunfo del Motagua por 3-0 sobre el Real España, resultado que deja al primero de ellos en una gran posición de cara a conseguir su título número 18.

A pesar de la contundente caída Héctor Vargas, entrenador de los catedráticos, confesó en conferencia de prensa que no pierde la ilusión de poder alzar el trofeo. "El que me diga que no se puede, entonces no entiende nada del fútbol", declaró. "Todavía tenemos 90 minutos en casa y podemos lograrlo. Si en 90 minutos ellos hicieron tres goles, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros en San Pedro Sula?", añadió.

En esa misma línea, agregó: "No tenemos nada que perder. Hoy (por el domingo) el Manchester City perdía 0-2 y le dio vuelta en cinco minutos para ser campeón. A mí no me desilusiona el resultado". A su vez, indicó: "Cuando mejor jugábamos nos cayó el primer gol, tenemos posibilidades de revertirlo".

Con relación al juego en si, analizó: "Fue un partido atípico, con situaciones que nos costaron demasiado caras: en el primer gol pasó una falta a Carlos Mejía no cobrada, nos confiamos que la iban a pitar y nos anotaron; en el segundo nos cae estando Ramiro Rocca afuera; y ya el tercero fue con la expulsión de Gerson Chávez".

Finalmente, acerca de cómo deberán abordar el duelo del próximo domingo a las 4 PM de Honduras, sostuvo: "Tenemos que jugar de manera inteligente, estamos con todas las posibilidades. No tengo que decir nada, tengo que demostrar".