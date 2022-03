Julio César "Rambo" de León es un futbolista más que especial para Honduras. Ha formado parte de planteles históricos, como aquel que consiguió la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010, y en su carrera ha logrado desempeñarse en equipos como la Fiorentina; el Génova; el Parma o la Torino.

El presente lo encuentra en el Club Deportivo San Juan, de la liga de ascenso. Con 42 años aporta toda su experiencia para potenciar al equipo, que busca acceder a la Liga Nacional. No es esto último su única arma: preserva también buenos dotes técnicos y tácticos para ser de gran utilidad en la escuadra de Quimistán.

Lejos de conformarse con seguir vigente aún con su edad, el porteño busca más. "Me gustaría que me llamaran (a la Selección Nacional). ¿Por qué no, si estoy activo? Se tiene que llamar a los mejores jugadores, no a los preferidos", manifestó el mediocampista catracho en diálogo con Diario Diez.

"Cuando me vean entrenar, cuando me vean jugar, la cosa cambia. Conmigo, la música cambia", aseveró el deportista con pasado en el balompié chino, italiano, uruguayo, salvadoreño, guatemalteco, estadounidense y mexicano. Cabe mencionar que acumula 83 partidos con La H absoluta, donde marcó 14 goles.

La última vez que Rambo de León vistió los colores patrios fue el 15 de noviembre de 2011, en un amistoso ante Serbia que acabó con victoria 2-0. ¿Será procedente su pedido, y será tomado en cuenta?