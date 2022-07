El Apertura 2022 de la Liga Nacional de Honduras tomará inicio este sábado 30 de julio con dos encuentros más que atrapantes: Real Sociedad recibirá a Marathón desde las 6 PM, mientras que el Olimpia visitará al Vida a partir de las 7:30 PM. El campeón defensor, Motagua, debutará el domingo contra Honduras Progreso.

Jerry Bengtson es una de las figuras más icónicas de los melenudos. Si bien en la última campaña no pudo acumular muchas presencias ni tampoco goles, confía en que la situación cambie de cara al presente curso: "Ahora es un nuevo campeonato. Venimos de buenos fogueos y buenos partidos en Estados Unidos".

En cuanto al hecho de comenzar la temporada con visita a La Ceiba, manifestó en diálogo con la prensa: "Un partido difícil, los últimos que hemos jugado allá han sido complicados. Vamos a trabajar para ganar este partido". Acerca de las nuevas caras del planetel, señaló: "Se han adaptado muy bien al grupo, lo han hecho de la mejor manera".

Por otro lado, comentó las ofertas que ha rechazado este último año para seguir con los albos: "Me han salido varias ofertas de Sudamérica hace un año, siempre llegan propuestas, pero me siento feliz acá". Además, aclaró que "si me sale una oferta de Asia me iría, pero si es de Sudamérica o Estados Unidos mejor me quedo en Olimpia".

Finalmente, detalló que los llamados han provenido de Bolivia y Perú entre otros países del cono sur, aunque (tal y como mencionó) ha decidido seguir defendiendo los colores de la institución más laureada de Honduras.