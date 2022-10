La Liga Deportiva Alajuelense dio un paso más que importante en las semifinales de la Liga Concacaf 2022. En su visita a Honduras, derrotó por 3-0 al Real España, por lo que solo una goleada en su contra de la misma tesitura podría marginarlos de la última final que tendrá este certamen.

Héctor Vargas, entrenador de la escuadra catedrática, se mostró sumamente molesto en la conferencia de prensa post-partido (con citas reproducidas por ESPN): "Hay cosas que cuesta entender, si me dices que tuviste cuatro opciones de gol y manejaste todo el partido y el rival te convirtió tres veces, no te van a creer que el resultado terminó tres a cero".

Tras asegurar que les "faltó contundencia", manifestó que no entendió "que el línea se quede marcando el offside (en el gol de Góndola para el 1-0 parcial) y que el árbitro convalide". "Lamento que un árbitro con la calidad de Ramos no tuviera lucidez de aceptar la opinión del línea. Le pregunte al línea y me dijo 'fue Offside, no sé por qué no lo cobró'", remarcó.

Por otra parte, opinó: "Los goles fueron en offside. Ellos recuperan y van a buscar, pero está en offside y la segunda jugada fue de saque del portero. Si me hubiesen manejado el partido felicito al fútbol de Costa Rica, pero... ¿En qué momento Alajuelense nos manejó a nosotros?". Además, lanzó un duro dardo a Fabián Coito, DT de los manudos y con pasado reciente en la Selección de Honduras.

"No te puedo decir que (Coito) fue un digno vencedor. Si me hubiera dominado y no me hubiese dejado pasar la mitad de cancha porque conoce el fútbol hondureño, te diría que tienes la razón; pero un equipo que se mete atrás y te juega a contragolpe, eso es parte del fútbol. De eso al conocimiento del fútbol de Honduras, lo hubiese hecho en la selección y terminó en la eliminatoria. Si conocía al fútbol hondureño no nos hubiese dejado fuera del Mundial", sentenció.

Finalmente, concluyó: "Si a vos te dan un resultado en el que te dan un gol de offside, ojala nos los dieran en Costa Rica y después vamos a ver qué pasa". Ese duelo tomará lugar el martes 11 de octubre a las 6 de la tarde.