Los manudos llegan a semifinales con el pendiente de derrotar a sus rivales más difíciles, una tarea que no cumplieron en la fase refgular del campeonato.

De los 4 clasificados a la segunda fase del Apertura 2022 en la Liga Promérica de Costa Rica, existe uno que tiene la particularidad de no haber podido vencer, en primera fase, a ninguno de los 3 equipos restantes metidos en semifinales.

Se trata de Liga Deportiva Alajuelense, segundo clasificado del Grupo A, que en su trayecto hasta estas instancias, no pudo vecer, ni siquiera en una oportunidad, a ninguno de los 3 restantes clasificados a semifinales.

Balance negativo

Este fue el balance de Alajuelense ante Herediano, Saprissa y Puntarenas durante la primera fase del campeonato:

FECHA EQUIPO LOCAL EQUIPO VISITA MARCADOR 30 JUL 2022 Herediano Alajuelense 3-0 28 AGO 2022 Alajuelense Herediano 2-2 10 SET 2022 Alajuelense Saprissa 0-1 17 SET 2022 Puntarenas FC Alajuelense 0-0

Ahora, los manudos tendrán que revertir esta tendencia si desean llevar la ansiada 31 a sus vitrinas y empezarán el camino ante Saprissa, equipo que tiene una marcada "paternidad" sobre los manudos en duelos particulares.

De ganar este particular ante Saprissa, se enfrentará al ganador de la serie entre Herediano vs Puntarenas en una final de segunda ronda. Y si el ganador no es Herediano, se jugarán dos partidos más, correspondientes a una Gran Final.

Alajuelense jugará el partido de ida este sábado ante Saprissa en el estadio Alejandro Morera Soto a las 7 pm (hora de CRC), mientras que el juego de vuelta será el viernes 14 de octubre en el Ricardo Saprissa, para definir el finalista.