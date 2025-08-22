¡Sorpresa en Guatemala! Se suman legionarios en la nueva convocatoria de la azul y blanco

El técnico Willy Olivera, encargado de la Selección Sub-23 de Guatemala, presentó un listado preliminar de 27 jugadores que estarán bajo observación con miras a los Juegos Centroamericanos, que se disputarán el próximo mes. El estratega mexicano busca definir la nómina definitiva con la que afrontará el torneo regional, donde Guatemala parte como uno de los equipos protagonistas.

ver también Todo Guatemala consternada por la dura acusación contra la FFG a días del partido con El Salvador: “No fue transparente”

Dentro del grupo de convocados destacan tres legionarios: Daniel Méndez del Pachuca de México, Matthew Evans del Los Ángeles FC y Jeffrey Interiano del New York City. Los tres futbolistas recibieron permiso de sus clubes para incorporarse a los entrenamientos que se llevarán a cabo del 25 al 31 de agosto, bajo la supervisión de Olivera.

La inclusión de los jugadores que militan en el extranjero genera ilusión en el entorno de la azul y blanco, ya que aportan roce internacional y un nivel competitivo distinto. Aunque tanto Méndez, Evans e Interiano parecen tener un lugar casi asegurado en la convocatoria final, el cuerpo técnico no descarta la posibilidad de sumar a más futbolistas legionarios en las próximas semanas.

Publicidad

Publicidad

Guatemala Sub-23 con jugadores de experiencia

El listado también incluye a jóvenes talentos de la Liga Nacional y Primera División, como Andy Contreras y Axel De La Cruz de Comunicaciones, Jair Asprilla y Anderson Orrego de Municipal, además de elementos que destacan en equipos tradicionales como Xelajú, Antigua GFC, Cobán Imperial y Malacateco.

Con esta base de jugadores, Olivera busca conformar un plantel competitivo que combine experiencia local con proyección internacional, con el objetivo de competir al máximo nivel en los Juegos Centroamericanos, una vitrina importante para el desarrollo del fútbol guatemalteco en categorías juveniles.

Publicidad

ver también Lo celebra Luis Fernando Tena: Uno de los legionarios de Guatemala da el salto que tanto se esperaba

La próxima semana será clave para definir el grupo que finalmente representará a Guatemala en la justa regional. Los entrenamientos permitirán al cuerpo técnico evaluar de cerca a cada futbolista y tomar decisiones finales, con la misión de llevar a la Sub-23 a ser protagonista en el torneo y reafirmar el crecimiento del balompié nacional en el plano internacional.