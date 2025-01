Punto final para Ronald González: la directiva de Comunicaciones le habría puesto fecha de salida.

Comunicaciones vive horas bajas a nivel deportivo. Después de un año sin títulos, en el que tampoco logró clasificar a la Copa de Campeones, ahora toda la presión recae en la conquista del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, el equipo no está dando señales de reacción en este arranque de campeonato.

Este jueves, se les escapó el triunfo ante Marquense, que lo empató 1-1 en el último suspiro, y llegaron a tres partidos en fila sin victorias tras haber derrotado 2-1 a Mixco en la primera fecha. Para colmo, esta situación se entremezcla con la crisis institucional que sufren los Cremas.

Diversos reportes desde Guatemala indican que el dueño del club, Remigio Ángel González, planea una reestructuración en la directiva. La cual, inevitablemente, terminaría impactando en el plano futbolístico.

Comunicaciones le marca la salida a Ronald González

De acuerdo a la información del periodista Juan Carlos Gálvez, la idea de Comunicaciones es que su técnico, Ronald González, siga los pasos del presidente, Juan García, y ambos se marchen de la institución en junio.

Es decir, a menos que ocurra una seria debacle en cuanto a resultados, el costarricense permanecería en el cargo durante todo este torneo —la final se jugará el 17 o 18 de mayo—. Después, con la posible llegada de un nuevo jerarca, se tomarían decisiones para el Apertura 2025.

Se rumorea que los candidatos a tomar las riendas de Comunicaciones son dos empresarios mexicanos: Guillermo Cañedo White, ex presidente del América, y Pedro Portilla White, quien conoce bien el club tras haberlo manejado durante once años, en los cuales ganaron nueve títulos.

¿Qué dijo Ronald González sobre el presente de Comunicaciones?

“El fútbol es así, desgraciadamente no fuimos contundentes como para condicionar al rival. A pesar de que empatamos no me siento tan mal. Sé que el empate no es bueno, pero generamos muchos opciones de gol, tuvimos una oportunidad de penal, erramos frente al arco varias ocasiones, desbordamos mucho por banda”, comentó González tras el 1-1 con Marquense.

“Definitivamente estamos en deuda en este momento como equipo”, reconoció el tico. Y señaló a la táctica fija como su mayor problema hasta el momento: “Llevamos tres partidos seguidos donde nos han anotado de pelota parada”, el cual deberá solucionar antes del Clásico con Municipal.