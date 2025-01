Ronald González provoca el enojo de los aficionados de Comunicaciones

Comunicaciones no la está pasando bien en los primeros partidos del Torneo Clausura 2025 de Guatemala, ahora tras empatar 1-1 contra Deportivo Marquense, con el que ya suma tres juegos seguidos sin ganar y dos de estos de local, algo que ya comienza a causar molestia en los dirigidos de Ronald González.

ver también Ronald González lanza fuerte crítica a la Federación de Futbol de Guatemala

Los aficionados cremas no tardaron en manifestarse y tras el pitazo final ayer lanzaron una silbatina a su equipo, pero después en redes sociales reaccionaron con molestia tras las palabras de González, quien a pesar de sumar otro encuentro sin triunfar se mostró cauto.

La tranquilidad de Ronald González

“A pesar de que empatamos, no me siento tan mal. Sé que el empate no es bueno, pero generamos muchas opciones de gol, tuvimos una oportunidad de penal, erramos frente al arco en varias ocasiones, desbordamos mucho por banda“, dijo.

Publicidad

Publicidad

“Una pelota quieta define el empate del rival sobre el tiempo de reposición, y ya está, el futbol es así. Desgraciadamente no fuimos contundentes como para condicionar al rival a más de un gol, y siempre que hay expectativas del empate del rival por medio de pelota quieta, pelotazo o alguna jugada, siempre uno juega al límite”, añadió.

Los malos resultados de Comunicaciones

“Nosotros la temporada pasada no recibimos tantos goles de pelota quieta, solo nos metió un gol el Deportivo Saprissa, pero no me recuerdo que nos hayan metido goles de pelota detenida; ahora, llevamos tres partidos seguidos donde nos han anotado de pelota parada“, opinó.

Publicidad

ver también Se agrava la crisis en Comunicaciones: nuevo fichaje provocaría una drástica salida del club

“Estamos en deuda, todos como equipos, perdimos el fin de semana y ahora empatamos, pero este campeonato es largo, se vienen dos salidas consecutivas y eso también nos podría servir de trampolín. Vamos a Cobán, que es un equipo fuerte y Achuapa que está bien trabajado, pero el jugar de visita nos puede sentar bien”, concluyó.