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“No a la Fedefut”: Las autoridades del futbol de Guatemala se enfrentan a un rechazo tras tomar decisión polémica

El futbol chapín nuevamente da de que hablar.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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En el ojo del huracán
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La Federación de Fútbol de Guatemala presentó oficialmente el nuevo Domo Gerardo Paiz, un recinto destinado para la práctica y desarrollo del futsal, ubicado en el complejo Greenfield, en el Bulevar San Nicolás de la zona 4 de Mixco.

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Sin embargo, lejos de generar únicamente expectativa deportiva, la construcción ha estado envuelta en una fuerte polémica, principalmente por su ubicación dentro de un residencial privado, lo que ha provocado el rechazo inmediato de varios vecinos del sector.

Durante este día, se pudieron observar mantas con mensajes como “NO A LA FEDEFUT, evidenciando el descontento de los residentes, quienes temen que el lugar se convierta en un “parque público” debido al ingreso constante de aficionados y equipos.

Uno de los puntos más sensibles gira en torno a la Resolución No. (DMI_032_20150213_EAGL), que prohíbe el ingreso de buses tipo pulman, un aspecto que genera preocupación considerando que varios equipos suelen trasladarse en ese tipo de transporte.

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Un proyecto en medio de la polémica

El complejo Greenfield ya ha sido utilizado anteriormente para eventos de fútbol playa, incluyendo actividades de la Selección Nacional de Guatemala, así como entrenamientos de clubes de la Liga Nacional, lo que incrementa el flujo de personas en la zona.

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A pesar de su proyección como un espacio para el desarrollo deportivo, la decisión de la federación ha sido cuestionada, especialmente por el hecho de que el recinto lleve el nombre de Gerardo Paiz, presidente del Comité Ejecutivo, un detalle que ha intensificado el debate en distintos sectores.

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