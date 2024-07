El portero guatemalteco sumó su primer arranque en el campeonato estadounidense, pero no le salieron las cosas.

Nicholas Hagen se convirtió en nuevo jugador del Columbus Crew a inicios del año, pero su estadía en Estados Unidos no había sido la mejor debido a que el puesto lo tiene Patrick Schulte, por lo que el guatemalteco solamente le había tocado ser suplente.

Pero este miércoles tuvo su gran oportunidad, luego que Schulte fuera convocado a su selección nacional para disputar los Juegos Olímpicos, por lo que Hagen fue el elegido para cuidar el marco en el compromiso ante Charlotte por la vigesimoséptima jornada de la MLS.

Desempeño importante

Hagen comenzó con confianza el partido, fiel a su estilo mantuvo seguridad en el marco y esto se veía fortalecido por el tanto de Juan Camilo Hernández, que al minuto 31 puso el momentáneo 1-0.

El portero de Guatemala reaccionó cuando fue exigido, en especial con una atajada al minuto 47 al momento de lanzarse al suelo para mandar a un costado un tiro cruzado de un rival, así como otra puntual al 75.

El error

Aunque no todo fue perfecto para el guardameta porque al minuto 82 un balón largo lo complicó al hacer una mala salida, por lo que el delantero rival aprovechó para encaminarse solo al marco, a pesar de un rechace inicial de un defensor, le quedó el rebote y después venció a Hagen para hacer el 1-1 final.

Columbus tuvo un tropiezo en condición de local y ahora intentará reponerse el sábado cuando visite a Atlanta United, en el que habrá que esperar si Nicholas Hagen vuelve a recibir la confianza de su entrenador.