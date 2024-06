La Selección de Guatemala disputó la semana anterior un partido amistoso histórico contra Argentina, el cual perdió 4-1, pero que estuvo marcado por una acción en la que el portero Nicholas Hagen cometió un error poco visto en él y fue nada más que ante Lionel Messi que no desaprovechó para mandar la pelota a las redes.

“Claro se cometió un error que duele, pero de eso se aprende, es el que estamos viviendo y sabemos lo que se viene en este y el otro año, por lo que hay que continuar de la mejor manera para conseguir los objetivos”, dijo tras una semana del duelo.

“No hubo nervios, traté de hacer algo que no me salió, fue un error porque intenté hacer algo, no fue solo por patear el balón, pero mi posición es así, asumo mi error, la responsabilidad, pero me quedo por lo que hizo el equipo”, agregó.

Aunque se mostró tranquilo por las atajadas que hizo: “El futbol da revanchas, a mí me las dio en el mismo partido, uno quiere un partido perfecto y no siempre se puede, pero no me quedaba otra que seguir aportando, apoyando a mis compañeros y que no nos metieran más goles”.

Además, Hagen también usó su cuenta oficial de Instagram para manifestarse, en el que agradeció el apoyo que recibió de los aficionados, indicando que todo sirve de aprendizaje y esto no le quita su objetivo de seguir logrando sus metas.

“Gracias a todos por su apoyo incondicional esta última semana. Todo es parte del aprendizaje y seguimos adelante juntos. Este partido me dejó claro que sin importar los obstáculos, nunca debe de perder de vista tus metas. ¡Vamos por más!”, redactó.